Смарт-часы Black Shark Watch X Pro с вращающейся камерой стоят $17002.01.25
Black Shark представил новую модель смарт-часов — Black Shark Watch X Pro, отличающуюся элегантным дизайном и широкими функциональными возможностями.
Часы имеют ультратонкий корпус весом 33,5 г (без браслета) и оснащены AMOLED-дисплеем размером 1,75 дюйма с разрешением 466 × 466 пикселей. Яркий экран обеспечивает отличную видимость даже на солнце.
Время автономной работы составляет до 75 часов, а водозащита по стандарту 5ATM делает их подходящими для плавания и активного отдыха.
Black Shark Watch X Pro работают на базе индивидуальной операционной системы, совместимой с фитнес-приложениями Xiaomi. Часы отслеживают показатели здоровья, включая пульс, уровень кислорода в крови, качество сна и уровень стресса, а также могут отправлять оповещения при аномальных показателях.
Уникальной особенностью стала встроенная 2-мегапиксельная камера с вращением на 180 градусов, позволяющая снимать фото, видео и совершать видеозвонки.
Устройство поддерживает eSIM и слот для Nano-SIM, обеспечивая работу без смартфона. Более 150 спортивных режимов и встроенное GNSS-позиционирование делают часы идеальными для спортсменов и активных пользователей.
Цена Black Shark Watch X Pro составляет 169,99 доллара США.
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