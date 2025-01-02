Смарт-годинник Black Shark Watch X Pro з камерою, що обертається, коштують $17002.01.25
Black Shark представив нову модель смарт-годинника – Black Shark Watch X Pro, що відрізняється елегантним дизайном і широкими функціональними можливостями.
Годинник має ультратонкий корпус вагою 33,5 г (без браслета) та оснащений AMOLED-дисплеєм розміром 1,75 дюйма з роздільною здатністю 466 × 466 пікселів. Яскравий екран забезпечує чудову видимість навіть на сонці.
Час автономної роботи складає до 75 годин, а водозахист за стандартом 5ATM робить їх придатними для плавання та активного відпочинку.
Black Shark Watch X Pro працюють на базі індивідуальної операційної системи, сумісної з фітнес-додатками Xiaomi. Годинник відстежує показники здоров’я, включаючи пульс, рівень кисню в крові, якість сну та рівень стресу, а також можуть надсилати оповіщення при аномальних показниках.
Унікальною особливістю стала вбудована 2-мегапіксельна камера з обертанням на 180 градусів, що дозволяє знімати фото, відео та здійснювати відеодзвінки.
Пристрій підтримує eSIM та слот для Nano-SIM, забезпечуючи роботу без смартфона. Більше 150 спортивних режимів та вбудоване GNSS-позиціонування роблять годинник ідеальним для спортсменів та активних користувачів.
Ціна Black Shark Watch X Pro складає 169,99 доларів США.
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