Смарт-годинник Black Shark Watch X Pro з камерою, що обертається, коштують $170

Black Shark представив нову модель смарт-годинника – Black Shark Watch X Pro, що відрізняється елегантним дизайном і широкими функціональними можливостями.

Годинник має ультратонкий корпус вагою 33,5 г (без браслета) та оснащений AMOLED-дисплеєм розміром 1,75 дюйма з роздільною здатністю 466 × 466 пікселів. Яскравий екран забезпечує чудову видимість навіть на сонці.

Час автономної роботи складає до 75 годин, а водозахист за стандартом 5ATM робить їх придатними для плавання та активного відпочинку.

Black Shark Watch X Pro працюють на базі індивідуальної операційної системи, сумісної з фітнес-додатками Xiaomi. Годинник відстежує показники здоров’я, включаючи пульс, рівень кисню в крові, якість сну та рівень стресу, а також можуть надсилати оповіщення при аномальних показниках.

Унікальною особливістю стала вбудована 2-мегапіксельна камера з обертанням на 180 градусів, що дозволяє знімати фото, відео та здійснювати відеодзвінки.

Пристрій підтримує eSIM та слот для Nano-SIM, забезпечуючи роботу без смартфона. Більше 150 спортивних режимів та вбудоване GNSS-позиціонування роблять годинник ідеальним для спортсменів та активних користувачів.

Ціна Black Shark Watch X Pro складає 169,99 доларів США.