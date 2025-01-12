Шляпа EcoFlow Power Hat заряжается от солнца и заряжает два устройств одновременно12.01.25
На выставке потребительской электроники CES 2025 в Лас-Вегасе, которая ежегодно собирает сотни тысяч посетителей, была показана «солнечная» шляпа EcoFlow Power Hat. Он может заряжать до двух мобильных гаджетов одновременно, если находиться в нем на улице достаточно долго.
Как пишет Engadget, небольшие солнечные панели встроены в поля шляпы, его узор из солнечных батарей сегментирован, а в каждой секции находится небольшой набор ячеек из монокристаллического кремния.
На нижней стороне шляпы находится маленькая пластмассовая коробка со светодиодным индикатором, который указывает, что устройство генерирует заряд. Под резиновыми фиксаторами расположены порты USB-A и USB-C, позволяющие заряжать одно или два устройства одновременно. На выставке CES 2025 презентовали «солнечную» шляпу EcoFlow Power Hat, которую может заряжать до двух гаджетов одновременно
По данным компании EcoFlow, шляпа может выдавать максимум 5V/2.4A, что позволяет поддерживать смартфон или планшет заряженным некоторое время. В шляпе нет встроенного аккумулятора, пользователю нужно держать под рукой длинный провод, чтобы протянуть его от шляпы до любого кармана, где могут быть размещены гаджеты для зарядки.
Производитель утверждает, что шляпа достаточно прочная, поскольку каждая панель находится на отдельном сегменте, а все устройство шляпы можно сложить до карманного размера. Электроника шляпы имеет класс защиты IP65 от проникновения воды и пыли, но саму шляпу нельзя погружать в воду или класть в стиральную машину. EcoFlow Power Hat весит 370 граммов и стоит $129. Он может полностью зарядить смартфон с аккумулятором на 4000 мАч приблизительно за 3-4 часа.
Как мы писали ранее, Bluetti недавно представила туристические рюкзаки с солнечными зарядными станциями Handsfree Backpack Power Stations. Они ориентированы на фотографов природы, но Bluetti считают, что они понравятся путешественникам, скалолазам, туристам, искателям приключений, велосипедистам. Боковая панель в рюкзаках обеспечивает доступ ко всем входам и выходам без необходимости извлекать станцию. Эти порты также можно управлять через Bluetooth с помощью приложения Bluetti.
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Шляпа EcoFlow Power Hat заряжается от солнца и заряжает два устройств одновременно CES зарядка
На выставке потребительской электроники CES 2025 в Лас-Вегасе, которая ежегодно собирает сотни тысяч посетителей, была показана «солнечная» шляпа EcoFlow Power Hat
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