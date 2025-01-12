Капелюх EcoFlow Power Hat заряджається від сонця і заряджає два пристрої одночасно

На виставці споживчої електроніки CES 2025 у Лас-Вегасі, яка щорічно збирає сотні тисяч відвідувачів, був показаний «сонячний» капелюх EcoFlow Power Hat. Він може заряджати до двох мобільних гаджетів одночасно, якщо знаходитись у ньому на вулиці досить довго.

Як пише Engadget, невеликі сонячні панелі вбудовані в поля капелюха, його візерунок із сонячних батарей сегментований, а в кожній секції знаходиться невеликий набір осередків монокристалічного кремнію.

На нижній стороні капелюха знаходиться невелика пластмасова коробка зі світлодіодним індикатором, який показує, що пристрій генерує заряд. Під гумовими фіксаторами розташовані порти USB-A і USB-C, що дозволяють заряджати один або два пристрої одночасно. На виставці CES 2025 презентували «сонячний» капелюх EcoFlow Power Hat, який може заряджати до двох гаджетів одночасно

За даними компанії EcoFlow, капелюх може видавати максимум 5V/2.4A, що дозволяє підтримувати смартфон або планшет зарядженим деякий час. У капелюсі немає вбудованого акумулятора, користувачеві потрібно тримати під рукою довгий провід, щоб протягнути його від капелюха до будь-якої кишені, де можуть бути розміщені гаджети для заряджання.

Виробник стверджує, що капелюх досить міцний, оскільки кожна панель знаходиться на окремому сегменті, а весь пристрій капелюха можна скласти до кишенькового розміру. Електроніка капелюха має клас захисту IP65 від проникнення води та пилу, але сам капелюх не можна занурювати у воду або класти в пральну машину. EcoFlow Power Hat важить 370 грамів і коштує $129. Він може повністю зарядити смартфон з акумулятором на 4000 мАг приблизно за 3-4 години.

Як ми писали раніше, Bluetti нещодавно представила туристичні рюкзаки із сонячними зарядними станціями Handsfree Backpack Power Stations. Вони орієнтовані на фотографів природи, але Bluetti вважають, що вони сподобаються мандрівникам, скелелазам, туристам, шукачам пригод, велосипедистам. Бічна панель у рюкзаках забезпечує доступ до всіх входів та виходів без необхідності витягувати станцію. Ці порти також можна керувати через Bluetooth за допомогою Bluetti.