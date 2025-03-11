Shazam автоматически будет добавлять треки в плейлисты Apple Music и Spotify11.03.25
Apple выпустила обновление для Shazam (версия 18.9), которое упрощает добавление найденных песен в плейлисты Apple Music и Spotify. Теперь треки, распознанные через Control Center, Siri и Shortcuts, автоматически появляются в плейлисте «My Shazam Tracks». Ранее синхронизация работала только для песен, найденных через само приложение Shazam.
Как включить новую функцию?
Чтобы обновить ранее найденные песни, пользователям нужно:
- Отключить и снова включить опцию «Sync your songs» в настройках Shazam.
- Перезапустить Spotify для отображения обновленного плейлиста.
- Включить синхронизацию через iCloud, чтобы история Shazam оставалась актуальной на всех устройствах.
Обновление делает процесс управления музыкальной библиотекой удобнее и автоматически собирает все найденные треки в одном месте.
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Shazam автоматически будет добавлять треки в плейлисты Apple Music и Spotify Shazam сервис
Теперь треки, распознанные через Control Center, Siri и Shortcuts, автоматически появляются в плейлисте «My Shazam Tracks».
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