Shazam автоматически будет добавлять треки в плейлисты Apple Music и Spotify

Apple выпустила обновление для Shazam (версия 18.9), которое упрощает добавление найденных песен в плейлисты Apple Music и Spotify. Теперь треки, распознанные через Control Center, Siri и Shortcuts, автоматически появляются в плейлисте «My Shazam Tracks». Ранее синхронизация работала только для песен, найденных через само приложение Shazam.

Как включить новую функцию?

Чтобы обновить ранее найденные песни, пользователям нужно:

Отключить и снова включить опцию «Sync your songs» в настройках Shazam.

Перезапустить Spotify для отображения обновленного плейлиста.

Включить синхронизацию через iCloud, чтобы история Shazam оставалась актуальной на всех устройствах.

Обновление делает процесс управления музыкальной библиотекой удобнее и автоматически собирает все найденные треки в одном месте.