Shazam автоматично додаватиме треки в плейлисти Apple Music та Spotify11.03.25
Apple випустила оновлення для Shazam (версія 18.9), яке спрощує додавання знайдених пісень у плейлисти Apple Music та Spotify. Тепер треки, розпізнані через Control Center, Siri та Shortcuts, автоматично з’являються у плейлисті My Shazam Tracks. Раніше синхронізація працювала тільки для пісень, знайдених через саму програму Shazam.
Як увімкнути нову функцію?
Щоб оновити раніше знайдені пісні, користувачам потрібно:
- Вимкнути та знову ввімкнути опцію “Sync your songs” у налаштуваннях Shazam.
- Перезапустити Spotify для відображення оновленого плейлиста.
- Увімкнути синхронізацію через iCloud, щоб історія Shazam залишалася актуальною на всіх пристроях.
Оновлення робить процес керування музичною бібліотекою зручнішим і автоматично збирає всі знайдені треки в одному місці.
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Shazam автоматично додаватиме треки в плейлисти Apple Music та Spotify Shazam сервіс
Тепер треки, розпізнані через Control Center, Siri та Shortcuts, автоматично з’являються у плейлисті My Shazam Tracks.
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