Shazam автоматично додаватиме треки в плейлисти Apple Music та Spotify

Apple випустила оновлення для Shazam (версія 18.9), яке спрощує додавання знайдених пісень у плейлисти Apple Music та Spotify. Тепер треки, розпізнані через Control Center, Siri та Shortcuts, автоматично з’являються у плейлисті My Shazam Tracks. Раніше синхронізація працювала тільки для пісень, знайдених через саму програму Shazam.

Як увімкнути нову функцію?

Щоб оновити раніше знайдені пісні, користувачам потрібно:

Вимкнути та знову ввімкнути опцію “Sync your songs” у налаштуваннях Shazam.

Перезапустити Spotify для відображення оновленого плейлиста.

Увімкнути синхронізацію через iCloud, щоб історія Shazam залишалася актуальною на всіх пристроях.

Оновлення робить процес керування музичною бібліотекою зручнішим і автоматично збирає всі знайдені треки в одному місці.