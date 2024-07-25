Сериал Halo по мотивам игры закрыли после 2-х сезонов

Сериал по мотивам культовой серии шутеров Halo стартовал в 2022 году и, хотя не стал хитом, смог собрать достаточную аудиторию и получить развитие на второй сезон, который вышел в начале 2024 года. Однако, как сообщил портал Variety, второй сезон Halo станет последним. Стриминговый сервис Paramount решил не продолжать сериал, причины такого решения пока не названы.

Кинокомпания поблагодарила всех участников за сотрудничество и пожелала им удачи. Известно, что Xbox, Amblin TV и 343 Industries попробуют договориться о продолжении сериала на другой площадке, тем более что Paramount+ не против этого. Однако судьба сериала Halo пока остается неопределенной.

Halo – серия научно-фантастических видеоигр, разработанных Bungie и 343 Industries, дочерней компанией Microsoft Studios. Наряду с сопутствующими продуктами как книги, комиксы, анимация и сувенирная продукция являются частью одноименной военной научно-фанастической франшизы.