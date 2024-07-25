Серіал Halo за мотивами гри закрили після 2-х сезонів25.07.24
Серіал за мотивами культової серії шутерів Halo стартував у 2022 році і, хоч не став хітом, зміг зібрати достатню аудиторію та отримати розвиток на другий сезон, що вийшов на початку 2024 року. Однак, як повідомив портал Variety, другий сезон Halo стане останнім. Стрімінговий сервіс Paramount вирішив не продовжувати серіал, причин такого рішення поки не названо.
Кінокомпанія подякувала всім учасникам за співпрацю та побажала їм удачі. Відомо, що Xbox, Amblin TV та 343 Industries спробують домовитися про продовження серіалу на другому майданчику, тим більше, що Paramount+ не проти цього. Але доля серіалу Halo поки що залишається невизначеною.
Halo – серія науково-фантастичних відеоігор, розроблених Bungie та 343 Industries, дочірньою компанією Microsoft Studios. Поряд із супутніми продуктами як книги, комікси, анімація та сувенірна продукція є частиною однойменної військової науково-фанастичної франшизи.
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Серіал Halo за мотивами гри закрили після 2-х сезонівігри кіно
Серіал за мотивами культової серії шутерів Halo стартував у 2022 році і, хоч не став хітом, зміг зібрати достатню аудиторію та отримати розвиток на другий сезон, що вийшов на початку 2024 року.
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