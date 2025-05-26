Seasonic Prime PX-3200 блок питания с шестью разъёмами 12V-2×626.05.25
На выставке Computex 2025 компания Seasonic представила несколько новых моделей блоков питания, включая флагманский Prime PX-3200 стандарта ATX 3.1. Как следует из названия, этот БП предлагает внушительную мощность — 3200 Вт, что делает его одним из самых производительных решений в своей категории. Максимальная нагрузка по линии +12 В составляет 266,7 ампера, и это уже заявка на применение в экстремальных сборках с несколькими флагманскими видеокартами. Сам производитель не уточняет, для каких именно конфигураций может понадобиться такой запас, но аналогичные модели, например у ASUS, рассчитаны на системы с четырьмя видеокартами RTX 5090.
Seasonic также делает акцент на энергоэффективности — блок получил сертификат 80 Plus Platinum и сопровождается 12-летней гарантией. В конструкции используется шесть разъёмов 12V-2×6 нового поколения, а среди технологий охлаждения выделяют доработанную схему OptiSink 2.0. Здесь компания применяет силовые элементы поверхностного монтажа, отдающие тепло напрямую через плату. По данным Seasonic, эффективность отвода тепла в новой версии улучшена на треть по сравнению с предыдущим поколением.
Отдельного внимания заслуживает демонстрация «умного» кабеля 12V-2×6. Он способен отслеживать напряжение и силу тока по каждому контакту, а также оснащён встроенным термодатчиком со звуковой сигнализацией и базовой системой защиты от сбоев. Для энтузиастов предусмотрена возможность подключения внешнего дисплея и установки дополнительных радиаторов.
Ещё одной интересной премьерой стала версия блока питания Prime HPD PX-1200 в исполнении Noctua Edition. Модель выполнена в традиционной бежево-коричневой цветовой гамме австрийского производителя и использует вентилятор NF-A12x25 G2 для охлаждения. При мощности 1200 Вт она остаётся компактной — длина корпуса составляет всего 125 мм, при этом гарантия также составляет 12 лет.
Компания Seasonic также показала на Computex 2025 обновлённую версию радиатора OptiSink 2.0 — ключевого элемента системы охлаждения, применяемой в её источниках питания. Новая конструкция позволила увеличить теплопроводность до 30% за счёт более плотного расположения рёбер и альтернативной компоновки с использованием компактных МОП-транзисторов. Такой подход не только улучшает тепловой отвод, но и способствует более тихой и стабильной работе блока питания при длительных нагрузках.
Среди внедрённых инженерных решений также появилась защита, ориентированная на критически важный канал питания видеокарты. Она способна реагировать на микроскопические по времени, но потенциально опасные скачки напряжения, продолжительностью до нескольких миллисекунд, что важно для сохранения стабильности и работоспособности высокопроизводительных графических ускорителей.
Кроме того, в сотрудничестве с популярным энтузиастом King of Wing Seasonic представила интеллектуальный кабель питания 12V-2×6 Ti. Этот компонент отслеживает напряжение и ток на каждом отдельном контакте, оснащён встроенным температурным датчиком со звуковой индикацией, а также системой аварийного отключения питания GPU в случае критических сбоев. Пользователь может подключить к кабелю дополнительные радиаторы или вентиляторы, а все ключевые параметры выводятся на внешний дисплейный модуль, обеспечивая полный контроль над состоянием питания видеокарты в реальном времени.
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Seasonic Prime PX-3200 блок питания с шестью разъёмами 12V-2×6 Computex Seasonic блок питания
На выставке Computex 2025 компания Seasonic представила несколько новых моделей блоков питания, включая флагманский Prime PX-3200 стандарта ATX 3.1
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