Seasonic Prime PX-3200 блок живлення з шістьма роз’ємами 12V-2×626.05.25
На виставці Computex 2025 компанія Seasonic представила декілька нових моделей блоків живлення, включаючи флагманський Prime PX-3200 ATX 3.1. Як випливає з назви, цей БП пропонує значну потужність — 3200 Вт, що робить його одним із найпродуктивніших рішень у своїй категорії. Максимальне навантаження по лінії +12 В складає 266,7 ампера, і це вже заявка на застосування в екстремальних зборках із кількома флагманськими відеокартами. Сам виробник не уточнює, для яких конфігурацій може знадобитися такий запас, але аналогічні моделі, наприклад у ASUS, розраховані на системи з чотирма відеокартами RTX 5090.
Seasonic також наголошує на енергоефективності – блок отримав сертифікат 80 Plus Platinum і супроводжується 12-річною гарантією. У конструкції використовується шість роз’ємів 12V-2×6 нового покоління, серед технологій охолодження виділяють доопрацьовану схему OptiSink 2.0. Тут компанія застосовує силові елементи поверхневого монтажу, які безпосередньо віддають тепло через плату. За даними Seasonic, ефективність відведення тепла у новій версії покращена на третину порівняно з попереднім поколінням.
На окрему увагу заслуговує демонстрація «розумного» кабелю 12V-2×6. Він здатний відстежувати напругу та силу струму по кожному контакту, а також оснащений вбудованим термодатчиком зі звуковою сигналізацією та базовою системою захисту від збоїв. Для ентузіастів передбачена можливість підключення зовнішнього дисплея та встановлення додаткових радіаторів.
Ще однією цікавою прем’єрою стала версія блоку живлення Prime HPD PX-1200 у виконанні Noctua Edition. Модель виконана у традиційній бежево-коричневій кольоровій гамі австрійського виробника та використовує вентилятор NF-A12x25 G2 для охолодження. При потужності 1200 Вт вона залишається компактною – довжина корпусу складає всього 125 мм, гарантія також становить 12 років.
Компанія Seasonic також показала на Computex 2025 оновлену версію радіатора OptiSink 2.0 – ключового елемента системи охолодження, яка застосовується у її джерелах живлення. Нова конструкція дозволила збільшити теплопровідність до 30% за рахунок більш щільного розташування ребер та альтернативного компонування з використанням компактних МОП-транзисторів. Такий підхід не тільки покращує теплове відведення, а й сприяє більш тихій та стабільній роботі блоку живлення при тривалих навантаженнях.
Серед впроваджених інженерних рішень також з’явився захист, орієнтований на критично важливий канал живлення відеокарти. Вона здатна реагувати на мікроскопічні за часом, але потенційно небезпечні стрибки напруги тривалістю до кількох мілісекунд, що важливо для збереження стабільності та працездатності високопродуктивних графічних прискорювачів.
Крім того, у співпраці із популярним ентузіастом King of Wing Seasonic представила інтелектуальний кабель живлення 12V-2×6 Ti. Цей компонент відстежує напругу та струм на кожному окремому контакті, оснащений вбудованим температурним датчиком зі звуковою індикацією, а також системою аварійного відключення живлення GPU у разі критичних збоїв. Користувач може підключити до кабелю додаткові радіатори або вентилятори, а всі ключові параметри виводяться на зовнішній дисплейний модуль, забезпечуючи повний контроль стану живлення відеокарти в реальному часі.
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