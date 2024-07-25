Samsung заменит свой мессенджер в смартфонах Galaxy на Google Messages

Многие Android-смартфоны поставляются с Google Messages как программой обмена сообщениями по умолчанию, но Samsung долгое время использовала своё собственное приложение — Samsung Messages. Однако ситуация меняется.

Компания Samsung объявила о переходе на новое предварительно загруженное приложение для обмена сообщениями. Тем не менее пользователи смогут загрузить Samsung Messages из Galaxy Store, хотя «некоторые функции будут исключены». О каких именно функциях идет речь, пока неизвестно.

Мишал Рахман из Android Authority отметил, что Samsung Messages всё ещё является приложением по умолчанию на версиях Z Fold 6 и Z Flip 6 в Канаде и Европе. Это указывает на то, что изменение касается пока только устройств в США.

Samsung пока не дала комментариев относительно причин отказа от Samsung Messages как предварительно загруженного приложения в пользу Google Messages.