Samsung заменит свой мессенджер в смартфонах Galaxy на Google Messages25.07.24
Многие Android-смартфоны поставляются с Google Messages как программой обмена сообщениями по умолчанию, но Samsung долгое время использовала своё собственное приложение — Samsung Messages. Однако ситуация меняется.
Компания Samsung объявила о переходе на новое предварительно загруженное приложение для обмена сообщениями. Тем не менее пользователи смогут загрузить Samsung Messages из Galaxy Store, хотя «некоторые функции будут исключены». О каких именно функциях идет речь, пока неизвестно.
Мишал Рахман из Android Authority отметил, что Samsung Messages всё ещё является приложением по умолчанию на версиях Z Fold 6 и Z Flip 6 в Канаде и Европе. Это указывает на то, что изменение касается пока только устройств в США.
Samsung пока не дала комментариев относительно причин отказа от Samsung Messages как предварительно загруженного приложения в пользу Google Messages.
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Samsung заменит свой мессенджер в смартфонах Galaxy на Google MessagesSamsung мессенджер смартфон
Samsung объявила о переходе на новое предварительно загруженное приложение для обмена сообщениями. Пока что изменение касается пока только устройств в США.
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