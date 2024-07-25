Samsung замінить свій месенджер у смартфонах Galaxy на Google Messages25.07.24
Багато Android-смартфонів поставляються з Google Messages як програмою обміну повідомленнями за замовчуванням, але Samsung тривалий час використовувала свою власну програму Samsung Messages. Проте ситуація змінюється.
Компанія Samsung оголосила про перехід на новий попередньо завантажений додаток для обміну повідомленнями. Тим не менш, користувачі зможуть завантажити Samsung Messages з Galaxy Store, хоча “деякі функції будуть виключені”. Про які саме функції йдеться, поки що невідомо.
Мішал Рахман з Android Authority зазначив, що Samsung Messages все ще є програмою за замовчуванням на версіях Z Fold 6 та Z Flip 6 у Канаді та Європі. Це вказує на те, що зміна стосується поки що лише пристроїв у США.
Samsung поки не дала коментарів щодо причин відмови від Samsung Messages як попередньо завантаженої програми на користь Google Messages.
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Samsung замінить свій месенджер у смартфонах Galaxy на Google MessagesSamsung месенджер смартфон
Samsung оголосила про перехід на новий попередньо завантажений додаток для обміну повідомленнями. Поки що зміна стосується поки що лише пристроїв у США.