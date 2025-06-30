Samsung Smart Monitor M9 с QD-OLED-дисплеем 32 дюйма работает с ИИ

Компания Samsung анонсировала обновленную линейку смарт-мониторов, в которую вошли три модели: флагманский Smart Monitor M9 (M90SF), а также обновленные версии M8 (M80F) и M7 (M70F). Основное новшество — использование QD-OLED-дисплея в модели M9 и расширенные функции на базе искусственного интеллекта во всех устройствах серии.

Флагманский Samsung Smart Monitor M9 получил 32-дюймовый экран с разрешением 4K и панелью QD-OLED, отличающейся высокой яркостью, глубоким черным цветом и антибликовым покрытием. Монитор поддерживает частоту обновления до 165 Гц и время отклика 0,03 мс. Для защиты от выгорания используется технология Samsung OLED Safeguard+ с активным охлаждением. Устройство также сертифицировано Pantone, что подтверждает точную цветопередачу.

Модель оснащена ИИ-функциями: в режиме реального времени происходит оптимизация изображения и звука, апскейлинг контента до 4K и интеллектуальная фильтрация шумов через Active Voice Amplifier Pro. Встроенные сервисы позволяют использовать монитор без подключения к ПК — доступны стриминговые платформы, облачный гейминг через Samsung Gaming Hub и бесплатный контент от Samsung TV Plus.

Модели M8 и M7 также оснащены 32-дюймовыми VA-панелями с разрешением 4K UHD. Они получили поддержку ИИ-функций, включая Click to Search — инструмент для быстрого поиска информации прямо на экране. Обе модели поддерживают экосистему SmartThings, работу в режиме Multi View и интеграцию с Microsoft 365 без компьютера.

Samsung подчёркивает, что современные мониторы перестают быть просто внешними экранами. M9 совмещает функции телевизора, рабочей станции и игрового дисплея с качеством изображения уровня QD-OLED. ИИ-функции адаптируют изображение и звук под сценарии использования, создавая универсальное решение для работы и досуга.

Все три модели поступят в продажу по всему миру в июне 2025 года. Компания также заявляет о семилетней поддержке прошивки One UI Tizen с регулярными обновлениями. Цены пока официально не объявлены.