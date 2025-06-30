Samsung Smart Monitor M9 з QD-OLED-дисплеєм 32 дюйми працює з ШІ

Компанія Samsung анонсувала оновлену лінійку смарт-моніторів, до якої увійшли три моделі: флагманський Smart Monitor M9 (M90SF), а також оновлені версії M8 (M80F) та M7 (M70F). Основне нововведення – використання QD-OLED-дисплея в моделі M9 та розширені функції на базі штучного інтелекту у всіх пристроях серії.

Флагманський Samsung Smart Monitor M9 отримав 32-дюймовий екран з роздільною здатністю 4K і панеллю QD-OLED, що відрізняється високою яскравістю, глибоким чорним кольором і покриттям антивідблиску. Монітор підтримує частоту оновлення до 165 Гц та час відгуку 0,03 мс. Для захисту від вигоряння використовується технологія Samsung OLED Safeguard+ із активним охолодженням. Пристрій також сертифікований Pantone, що підтверджує точну передачу кольору.

Модель оснащена ІІ-функціями: у режимі реального часу відбувається оптимізація зображення та звуку, апскейлінг контенту до 4K та інтелектуальна фільтрація шумів через Active Voice Amplifier Pro. Вбудовані сервіси дозволяють використовувати монітор без підключення до ПК – доступні стрімінгові платформи, хмарний геймінг через Samsung Gaming Hub та безкоштовний контент від Samsung TV Plus.

Моделі M8 та M7 також оснащені 32-дюймовими VA-панелями з роздільною здатністю 4K UHD. Вони отримали підтримку функцій ІІ, включаючи Click to Search — інструмент для швидкого пошуку інформації прямо на екрані. Обидві моделі підтримують екосистему SmartThings, роботу в режимі Multi View та інтеграцію з Microsoft 365 без комп’ютера.

Samsung наголошує, що сучасні монітори перестають бути просто зовнішніми екранами. M9 поєднує функції телевізора, робочої станції та ігрового дисплея з якістю зображення рівня QD-OLED. ШІ-функції адаптують зображення та звук під сценарії використання, створюючи універсальне рішення для роботи та дозвілля.

Усі три моделі надійдуть у продаж по всьому світу у червні 2025 року. Компанія також заявляє про семирічну підтримку прошивки One UI Tizen із регулярними оновленнями. Ціни поки що офіційно не оголошені.