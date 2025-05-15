Samsung Odyssey G60SF — OLED-монитор с частотой 500 Гц

Samsung анонсировала свой первый OLED-геймерский монитор с частотой обновления 500 Гц – Odyssey OLED G6 G60SF. Это первый в мире дисплей на базе OLED-технологии с столь высокой частотой, ориентированный на профессиональных игроков и энтузиастов киберспорта.

Модель получила 27-дюймовую QD-OLED панель с разрешением 2560×1440 пикселей, временем отклика 0,03 мс (GTG) и пиковой яркостью до 1000 нит. Монитор имеет сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500 и Pantone Valida. (G-SYNC Compatible) и AMD (FreeSync Premium Pro) В дизайне предусмотрены серебристый корпус и RGB-подсветка сзади.

По словам Samsung, новинка устанавливает новую планку качества изображения и игровой производительности, сочетая рекордную частоту обновления с глубокими цветами OLED и сверхнизкой задержкой.

Предварительные заказы уже открыты на сайте Samsung — монитор стоит $1488 с учетом скидки в $200.

Приведем сравнение монитора Samsung Odyssey OLED G6 G60SF с двумя основными конкурентами в премиум-сегменте игровых дисплеев — ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM и LG UltraGear OLED 27GR95QE-B:

Характеристика Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM LG UltraGear OLED 27GR95QE-B Тип панели QD-OLED OLED OLED Диагональ 27″ 27″ 27″ Разрешение 2560×1440 2560×1440 2560×1440 Частота обновления 500 Гц 240 Гц 240 Гц Время отклика (GTG) 0,03 мс 0,03 мс 0,03 мс Пиковая яркость 1000 нит ~1000 нит ~1000 нит HDR VESA DisplayHDR True Black 500 HDR10 VESA DisplayHDR True Black 400 Поддержка G-SYNC / FreeSync G-SYNC Compatible / FreeSync Pro G-SYNC Compatible / FreeSync G-SYNC Compatible / FreeSync Цветовая калибровка Pantone Validated – – RGB-подсветка Да (сзади) Нет Нет Стартовая цена $1488 ~$999 ~$999

Samsung Odyssey OLED G6 — первый в мире OLED-монитор с частотой 500 Гц. Это его главное преимущество. Также он выделяется наличием RGB-подсветки и сертификацией Pantone.

ASUS PG27AQDM — зарекомендовавшая себя модель с отличным качеством изображения, но частота обновления ниже — 240 Гц.

LG 27GR95QE-B — близок по характеристикам к ASUS, поддерживает сертифицированный HDR True Black.