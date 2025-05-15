Samsung Odyssey G60SF — OLED-монитор с частотой 500 Гц15.05.25
Samsung анонсировала свой первый OLED-геймерский монитор с частотой обновления 500 Гц – Odyssey OLED G6 G60SF. Это первый в мире дисплей на базе OLED-технологии с столь высокой частотой, ориентированный на профессиональных игроков и энтузиастов киберспорта.
Модель получила 27-дюймовую QD-OLED панель с разрешением 2560×1440 пикселей, временем отклика 0,03 мс (GTG) и пиковой яркостью до 1000 нит. Монитор имеет сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500 и Pantone Valida. (G-SYNC Compatible) и AMD (FreeSync Premium Pro) В дизайне предусмотрены серебристый корпус и RGB-подсветка сзади.
По словам Samsung, новинка устанавливает новую планку качества изображения и игровой производительности, сочетая рекордную частоту обновления с глубокими цветами OLED и сверхнизкой задержкой.
Предварительные заказы уже открыты на сайте Samsung — монитор стоит $1488 с учетом скидки в $200.
Приведем сравнение монитора Samsung Odyssey OLED G6 G60SF с двумя основными конкурентами в премиум-сегменте игровых дисплеев — ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM и LG UltraGear OLED 27GR95QE-B:
|Характеристика
|Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF)
|ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM
|LG UltraGear OLED 27GR95QE-B
|Тип панели
|QD-OLED
|OLED
|OLED
|Диагональ
|27″
|27″
|27″
|Разрешение
|2560×1440
|2560×1440
|2560×1440
|Частота обновления
|500 Гц
|240 Гц
|240 Гц
|Время отклика (GTG)
|0,03 мс
|0,03 мс
|0,03 мс
|Пиковая яркость
|1000 нит
|~1000 нит
|~1000 нит
|HDR
|VESA DisplayHDR True Black 500
|HDR10
|VESA DisplayHDR True Black 400
|Поддержка G-SYNC / FreeSync
|G-SYNC Compatible / FreeSync Pro
|G-SYNC Compatible / FreeSync
|G-SYNC Compatible / FreeSync
|Цветовая калибровка
|Pantone Validated
|–
|–
|RGB-подсветка
|Да (сзади)
|Нет
|Нет
|Стартовая цена
|$1488
|~$999
|~$999
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Samsung Odyssey OLED G6 — первый в мире OLED-монитор с частотой 500 Гц. Это его главное преимущество. Также он выделяется наличием RGB-подсветки и сертификацией Pantone.
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ASUS PG27AQDM — зарекомендовавшая себя модель с отличным качеством изображения, но частота обновления ниже — 240 Гц.
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LG 27GR95QE-B — близок по характеристикам к ASUS, поддерживает сертифицированный HDR True Black.
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