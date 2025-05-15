Samsung Odyssey G60SF – OLED-монітор із частотою 500 Гц15.05.25
Samsung анонсувала свій перший OLED-геймерський монітор із частотою оновлення 500 Гц – Odyssey OLED G6 G60SF. Це перший у світі дисплей на базі OLED-технології з такою високою частотою, орієнтований на професійних гравців та кіберспорту ентузіастів.
Модель отримала 27-дюймову QD-OLED панель з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів, часом відгуку 0,03 мс (GTG) та піковою яскравістю до 1000 ниток. Монітор має сертифікацію VESA DisplayHDR True Black 500 та Pantone Valida. (G-SYNC Compatible) та AMD (FreeSync Premium Pro) У дизайні передбачені сріблястий корпус та RGB-підсвічування ззаду.
За словами Samsung, новинка встановлює нову планку якості зображення та ігрової продуктивності, поєднуючи рекордну частоту оновлення з глибокими кольорами OLED та наднизькою затримкою.
Попередні замовлення вже відкриті на сайті Samsung – монітор коштує $1488 з урахуванням знижки $200.
Наведемо порівняння монітора Samsung Odyssey OLED G6 G60SF з двома основними конкурентами в преміум-сегменті ігрових дисплеїв – ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM та LG UltraGear OLED 27.
|Характеристика
|Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF)
|ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM
|LG UltraGear OLED 27GR95QE-B
|Тип панелі
|QD-OLED
|OLED
|OLED
|Діагональ
|27″
|27″
|27″
|Дозвіл
|2560×1440
|2560×1440
|2560×1440
|Частота оновлення
|500 Гц
|240 Гц
|240 Гц
|Час відгуку (GTG)
|0,03 мс
|0,03 мс
|0,03 мс
|Пікова яскравість
|1000 ниток
|~1000 ниток
|~1000 ниток
|HDR
|VESA DisplayHDR True Black 500
|HDR10
|VESA DisplayHDR True Black 400
|Підтримка G-SYNC / FreeSync
|G-SYNC Compatible / FreeSync Pro
|G-SYNC Compatible / FreeSync
|G-SYNC Compatible / FreeSync
|Колірне калібрування
|Pantone Validated
|–
|–
|RGB-підсвічування
|Так (ззаду)
|Ні
|Ні
|Стартова ціна
|$1488
|~$999
|~$999
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Samsung Odyssey OLED G6 – перший у світі OLED-монітор із частотою 500 Гц. Це його головна перевага. Також він виділяється наявністю RGB-підсвічування та сертифікацією Pantone.
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ASUS PG27AQDM — модель, що зарекомендувала себе з відмінною якістю зображення, але частота оновлення нижче — 240 Гц.
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LG 27GR95QE-B — близький за характеристиками до ASUS, підтримує сертифікований HDR True Black.
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