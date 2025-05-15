Samsung Odyssey G60SF – OLED-монітор із частотою 500 Гц

Samsung анонсувала свій перший OLED-геймерський монітор із частотою оновлення 500 Гц – Odyssey OLED G6 G60SF. Це перший у світі дисплей на базі OLED-технології з такою високою частотою, орієнтований на професійних гравців та кіберспорту ентузіастів.

Модель отримала 27-дюймову QD-OLED панель з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів, часом відгуку 0,03 мс (GTG) та піковою яскравістю до 1000 ниток. Монітор має сертифікацію VESA DisplayHDR True Black 500 та Pantone Valida. (G-SYNC Compatible) та AMD (FreeSync Premium Pro) У дизайні передбачені сріблястий корпус та RGB-підсвічування ззаду.

За словами Samsung, новинка встановлює нову планку якості зображення та ігрової продуктивності, поєднуючи рекордну частоту оновлення з глибокими кольорами OLED та наднизькою затримкою.

Попередні замовлення вже відкриті на сайті Samsung – монітор коштує $1488 з урахуванням знижки $200.

Наведемо порівняння монітора Samsung Odyssey OLED G6 G60SF з двома основними конкурентами в преміум-сегменті ігрових дисплеїв – ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM та LG UltraGear OLED 27.

Характеристика Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM LG UltraGear OLED 27GR95QE-B Тип панелі QD-OLED OLED OLED Діагональ 27″ 27″ 27″ Дозвіл 2560×1440 2560×1440 2560×1440 Частота оновлення 500 Гц 240 Гц 240 Гц Час відгуку (GTG) 0,03 мс 0,03 мс 0,03 мс Пікова яскравість 1000 ниток ~1000 ниток ~1000 ниток HDR VESA DisplayHDR True Black 500 HDR10 VESA DisplayHDR True Black 400 Підтримка G-SYNC / FreeSync G-SYNC Compatible / FreeSync Pro G-SYNC Compatible / FreeSync G-SYNC Compatible / FreeSync Колірне калібрування Pantone Validated – – RGB-підсвічування Так (ззаду) Ні Ні Стартова ціна $1488 ~$999 ~$999

Samsung Odyssey OLED G6 – перший у світі OLED-монітор із частотою 500 Гц. Це його головна перевага. Також він виділяється наявністю RGB-підсвічування та сертифікацією Pantone.

ASUS PG27AQDM — модель, що зарекомендувала себе з відмінною якістю зображення, але частота оновлення нижче — 240 Гц.

LG 27GR95QE-B — близький за характеристиками до ASUS, підтримує сертифікований HDR True Black.