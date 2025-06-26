Samsung Galaxy S27 Ultra может не получить S Pen в комплекте26.06.25
До официального анонса Samsung Galaxy S27 Ultra остаётся более полутора лет — релиз ожидается в 2027 году. Однако первые сведения о будущем флагмане уже начали появляться в сети.
По данным инсайдера под ником PandaFlash, компания Samsung рассматривает возможность отказаться от встроенного стилуса S Pen в следующем поколении устройства.
Причиной возможного изменения конструкции называют стремление увеличить ёмкость аккумулятора. Источник утверждает, что производитель хочет превысить показатель в 5000 мАч, и для этого требуется перераспределить внутреннее пространство корпуса, освободив его от отсека для стилуса.
Подобный подход уже применялся ранее: Galaxy S21 Ultra не имел встроенного стилуса, однако устройство оставалось совместимым с S Pen, который продавался отдельно.
Ожидается, что в случае Galaxy S27 Ultra стилус также будет совместим, но поставляться будет как отдельный аксессуар.
С помощью жестов S Pen можно листать фотографии в галерее, перематывать музыку или видео, останавливать воспроизведение, делать фотографии, переключаться между камерами и выполнять другие действия. В приложении Samsung Notes есть несколько новых режимов, включая возможность распознавания написанного текста. Другая удобная функция – заметки на выключенном экране.
Режим «Выделить и сохранить» позволяет выделить любой участок на экране (прямоугольник, лассо или произвольной формы), что удобно с использованием стилуса. Затем выделенный фрагмент можно сохранить как графический файл или GIF-анимацию.
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Samsung Galaxy S27 Ultra может не получить S Pen в комплекте Samsung слухи стилус
По данным инсайдера под ником PandaFlash, компания Samsung рассматривает возможность отказаться от встроенного стилуса S Pen в следующем поколении устройства.
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