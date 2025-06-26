Samsung Galaxy S27 Ultra може не отримати S Pen у комплекті

До офіційного анонсу Samsung Galaxy S27 Ultra залишається понад півтора року – реліз очікується в 2027 році. Однак перші відомості про майбутній флагман вже почали з’являтися у мережі.

За даними інсайдера під ніком PandaFlash, компанія Samsung розглядає можливість відмовитися від вбудованого стілус S Pen у наступному поколінні пристрою.

Причиною можливої ​​зміни конструкції називають прагнення збільшити ємність акумулятора. Джерело стверджує, що виробник хоче перевищити показник 5000 мАг, і для цього потрібно перерозподілити внутрішній простір корпусу, звільнивши його від відсіку для стілусу.

Подібний підхід вже застосовувався раніше: Galaxy S21 Ultra не мав вбудованого стілус, проте пристрій залишалося сумісним з S Pen, який продавався окремо.

Очікується, що у випадку Galaxy S27 Ultra стілус також буде сумісний, але поставлятиметься як окремий аксесуар.

За допомогою жестів S Pen можна перегортати фотографії в галереї, перемотувати музику або відео, зупиняти відтворення, робити фотографії, перемикатися між камерами та виконувати інші дії. У програмі Samsung Notes є кілька нових режимів, включаючи можливість розпізнавання написаного тексту. Інша зручна функція – нотатки на вимкненому екрані.

Режим «Виділити та зберегти» дозволяє виділити будь-яку ділянку на екрані (прямокутник, ласо або довільну форму), що зручно з використанням стілусу. Потім виділений фрагмент можна зберегти як графічний файл чи GIF-анімацію.