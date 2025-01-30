Samsung Galaxy S25 показывает много данных про состояние аккумулятора

Samsung представила новую функцию для серии смартфонов Galaxy S25, включающей модели S25, S25+ и S25 Ultra. Обновление стало доступно благодаря внедрению One UI 7.0 и позволяет получать подробную информацию о состоянии аккумулятора. Пользователи теперь могут оценивать общее состояние батареи, сравнивая её текущую емкость с начальной, следить за количеством циклов зарядки, узнавать дату производства аккумулятора и момент его первого использования.

Эти данные помогают своевременно обнаружить признаки износа батареи и принять решение о её замене. Однако доступность функции зависит от региона, поскольку некоторые пользователи уже получили эту возможность, тогда как другие пока её не видят. Вероятно, для активации требуется обновление прошивки, которое может быть ограничено законодательными нормами или маркетинговыми соображениями Samsung.

Пока нет информации о том, появится ли аналогичная функциональность на более старых моделях Galaxy. Эксперты предполагают, что нововведение может быть эксклюзивным для новых устройств из-за необходимости в дополнительных аппаратных датчиках или оптимизациях. Новая функция подчеркивает стремление Samsung предоставлять больше инструментов для управления состоянием смартфона, что особенно важно для активных пользователей.