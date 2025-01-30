Samsung Galaxy S25 показывает много данных про состояние аккумулятора30.01.25
Samsung представила новую функцию для серии смартфонов Galaxy S25, включающей модели S25, S25+ и S25 Ultra. Обновление стало доступно благодаря внедрению One UI 7.0 и позволяет получать подробную информацию о состоянии аккумулятора. Пользователи теперь могут оценивать общее состояние батареи, сравнивая её текущую емкость с начальной, следить за количеством циклов зарядки, узнавать дату производства аккумулятора и момент его первого использования.
Эти данные помогают своевременно обнаружить признаки износа батареи и принять решение о её замене. Однако доступность функции зависит от региона, поскольку некоторые пользователи уже получили эту возможность, тогда как другие пока её не видят. Вероятно, для активации требуется обновление прошивки, которое может быть ограничено законодательными нормами или маркетинговыми соображениями Samsung.
Пока нет информации о том, появится ли аналогичная функциональность на более старых моделях Galaxy. Эксперты предполагают, что нововведение может быть эксклюзивным для новых устройств из-за необходимости в дополнительных аппаратных датчиках или оптимизациях. Новая функция подчеркивает стремление Samsung предоставлять больше инструментов для управления состоянием смартфона, что особенно важно для активных пользователей.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Компания Ugreen выпустила новую мышку для офисных задач. Любопытно, что ее дизайн сразу отсылает нас к одной из классических моделей более высокого ценового диапазона. Заметно более высокого. Посмотрим, удастся ли сэкономить, не слишком потеряв в удобстве работы.
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Samsung Galaxy S25 показывает много данных про состояние аккумулятора аккумулятор смартфон
Эти данные помогают своевременно обнаружить признаки износа батареи Samsung Galaxy S25 и принять решение о её замене.
Опубликованы системные требования игры Assassin’s Creed Shadows игры
Компания Ubisoft поделилась полными системными требованиями для своего нового экшена Assassin’s Creed Shadows, действие которого разворачивается в феодальной Японии
Опубликованы системные требования игры Assassin’s Creed Shadows
Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 оснастили сенсорным дисплеем и процессором Intel Core i7
Facebook начала банить пользователей за упоминание ОС Linux
Соціальна мережа X додасть стрічку вертикальних відео як у TikTok
Киевстар возможно купит Uklon
Stalker 2: Heart of Chornobyl получила большой патч 1.1.4
В WhatsApp на iOS появится переключение между аккаунтами
Samsung анонсировала гарнитуру расширенной реальности Project Moohan
Благодаря повышению систем безопасности, Microsoft не будет выходить из аккаунтов пользователей
Seagate выпустила жесткий диск на рекордные 36 ТБ
Google купит часть бизнеса HTC по XR за $250 млн
В Xbox можно будет устанавливать 16 ТБ-накопители