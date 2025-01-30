Samsung Galaxy S25 показує багато даних про стан акумулятора

Samsung представила нову функцію для серії смартфонів Galaxy S25, що включає моделі S25, S25+ та S25 Ultra. Оновлення стало доступним завдяки впровадженню One UI 7.0 і дозволяє отримувати докладну інформацію про стан акумулятора. Користувачі можуть оцінювати загальний стан батареї, порівнюючи її поточну ємність з початковою, стежити за кількістю циклів зарядки, дізнаватися дату виробництва акумулятора і момент його першого використання.

Ці дані допомагають своєчасно виявити ознаки зносу батареї та прийняти рішення про її заміну. Однак доступність функції залежить від регіону, оскільки деякі користувачі вже отримали цю можливість, тоді як інші поки що її не бачать. Ймовірно, для активації потрібне оновлення прошивки, яке може бути обмежене законодавчими нормами чи маркетинговими міркуваннями Samsung.

Поки що немає інформації про те, чи з’явиться аналогічна функціональність на більш старих моделях Galaxy. Експерти припускають, що нововведення може бути ексклюзивним для нових пристроїв через необхідність додаткових апаратних датчиків або оптимізацій. Нова функція наголошує на прагненні Samsung надавати більше інструментів для керування станом смартфона, що особливо важливо для активних користувачів.