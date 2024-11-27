Samsung будет эксклюзивным поставщиком памяти GDDR7 для видеокарт GeForce RTX 5000-й серии

Nvidia готовится к релизу видеокарт серии GeForce RTX 50, которые станут первыми 3D-ускорителями на основе архитектуры Blackwell и будут использовать новейшую память GDDR7. По информации корейских СМИ, эксклюзивным поставщиком микросхем GDDR7 для десктопных видеокарт Nvidia станет Samsung.

Характеристики памяти GDDR7 от Samsung

Samsung уже начала массовое производство 16-гигабитных (2 ГБ) чипов GDDR7 с пропускной способностью 28–32 Гбит/с на контакт. Также анонсированы 24-гигабитные (3 ГБ) микросхемы, достигающие скорости 42,5 Гбит/с на контакт. Эти достижения делают память GDDR7 ключевым компонентом для обеспечения высокой пропускной способности графических ускорителей нового поколения.

Флагманская модель серии, GeForce RTX 5090, получит следующие новшества:

512-разрядная шина памяти.

32 ГБ GDDR7 памяти.

Пропускная способность памяти составит 1792 Гбайт/с при использовании чипов GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с. Для сравнения, у RTX 4090 этот показатель равен 1008 Гбайт/с.

Позиция конкурентов

В отличие от Nvidia, компании Intel и AMD пока не спешат внедрять GDDR7. Они продолжают использовать проверенную память GDDR6 в своих видеокартах следующего поколения. Например, недавно была представлена модель Intel Arc B580, оснащённая 12 ГБ GDDR6.

Ставка Nvidia на память GDDR7 позволит существенно повысить производительность видеокарт RTX 50-й серии, особенно для ресурсоемких задач, таких как трассировка лучей и высококачественный рендеринг. При этом сотрудничество с Samsung в качестве эксклюзивного поставщика укрепляет позиции южнокорейской компании как лидера в производстве высокоскоростной графической памяти.