Samsung буде ексклюзивним постачальником пам’яті GDDR7 для відеокарт GeForce RTX 5000 серії27.11.24
Nvidia готується до релізу відеокарт серії GeForce RTX 50, які стануть першими 3D-прискорювачами на основі архітектури Blackwell та використовуватимуть найновішу пам’ять GDDR7. За інформацією корейських ЗМІ, ексклюзивним постачальником мікросхем GDDR7 для десктопних відеокарт Nvidia стане Samsung.
Характеристики пам’яті GDDR7 від Samsung
Samsung вже розпочала масове виробництво 16-гігабітних (2 ГБ) чіпів GDDR7 з пропускною здатністю 28-32 Гбіт/с на контакт. Також анонсовано 24-гігабітні (3 ГБ) мікросхеми, що досягають швидкості 42,5 Гбіт/с на контакт. Ці досягнення роблять пам’ять GDDR7 ключовим компонентом забезпечення високої пропускної спроможності графічних прискорювачів нового покоління.
Флагманська модель серії GeForce RTX 5090 отримає наступні нововведення:
- 512-розрядна шина пам’яті.
- 32 ГБ GDDR7 пам’яті.
- Пропускна здатність пам’яті становитиме 1792 Гбайт/с при використанні чіпів GDDR7 зі швидкістю 28 Гбіт/с. Для порівняння, у RTX 4090 цей показник дорівнює 1008 Гбайт/с.
Позиція конкурентів
На відміну від Nvidia, компанії Intel та AMD поки що не поспішають впроваджувати GDDR7. Вони продовжують використовувати перевірену пам’ять GDDR6 у своїх відеокартах наступного покоління. Наприклад, нещодавно було представлено модель Intel Arc B580, оснащену 12 ГБ GDDR6.
Ставка Nvidia на згадку GDDR7 дозволить суттєво підвищити продуктивність відеокарт RTX 50-ї серії, особливо для ресурсомістких завдань, таких як трасування променів та високоякісний рендеринг. При цьому співпраця з Samsung як ексклюзивний постачальник зміцнює позиції південнокорейської компанії як лідера у виробництві високошвидкісної графічної пам’яті.
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