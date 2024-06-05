Samsung больше не лидер рынка складных смартфонов

Хотя Samsung и стала пионером смартфонов с раскладной конструкцией и долгое время удерживала лидирующие позиции по продажам этого типа смартфонов, теперь положение дел изменилось.

По состоянию на первый квартал 2023 года Samsung контролировала 58% мирового рынка складных устройств, в то время как её ближайший конкурент, Huawei, имел лишь 14%. Однако, согласно последним исследованиям Counterpoint, доля Samsung на этом рынке сократилась до 23%, уступив лидерство Huawei, которая теперь занимает 35% рынка. Этот сдвиг отражает общий рост интереса к складным гаджетам, популярность которых увеличилась на 50%.

Также на рынке складных устройств значительно улучшили свои позиции Motorola и Honor, с долями 11% и 12% соответственно. Оба бренда пережили значительный рост в течение 2023 года, что можно объяснить популярностью таких устройств, как Razr+ от Motorola и Magic V2 от Honor, которые привлекли пользователей в своем ценовом сегменте.

Среди складных устройств наибольшей популярностью пользуются модели книжного типа, такие как Galaxy Fold, Pixel Fold и OnePlus Open. Они составляют большую часть продаж, в то время как традиционные раскладушки, подобные Galaxy Flip и Motorola Razr, занимают оставшуюся долю рынка.