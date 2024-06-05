Samsung більше не лідер ринку складних смартфонів

Хоча Samsung і стала піонером смартфонів з розкладною конструкцією і тривалий час утримувала лідируючі позиції з продажу цього типу смартфонів, тепер ситуація змінилася.

Станом на перший квартал 2023 року Samsung контролювала 58% світового ринку складних пристроїв, тоді як її найближчий конкурент Huawei мав лише 14%. Однак, згідно з останніми дослідженнями Counterpoint, частка Samsung на цьому ринку скоротилася до 23%, поступившись лідерством Huawei, яка тепер займає 35% ринку. Цей зсув відбиває загальне зростання інтересу до доладних гаджетів, популярність яких збільшилася на 50%.

Також на ринку складних пристроїв значно покращили свої позиції Motorola та Honor, з частками 11% та 12% відповідно. Обидва бренди пережили значне зростання протягом 2023 року, що можна пояснити популярністю таких пристроїв як Razr+ від Motorola і Magic V2 від Honor, які залучили користувачів у своєму ціновому сегменті.

Серед складних пристроїв найбільшою популярністю користуються моделі книжкового типу, такі як Galaxy Fold, Pixel Fold та OnePlus Open. Вони складають більшу частину продажів, у той час як традиційні розкладачки, подібні до Galaxy Flip і Motorola Razr, займають частку ринку, що залишилася.