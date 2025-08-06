Самокат Xiaomi Electric Scooter 5 Plus имеет запас хода 60 км06.08.25
Xiaomi официально анонсировала электросамокат Electric Scooter 5 Plus. Пока новинка доступна только на Филиппинах, но уже появились европейские страницы устройства, что намекает на скорый запуск в ЕС.
В модельном ряду Xiaomi Electric Scooter 5 версия Plus занимает промежуточное положение между базовой и Max-модификацией. Ключевые отличия — более высокое рулевое управление, увеличенная площадка для ног и 12-дюймовые бескамерные шины (против 10-дюймовых в других версиях), что должно обеспечить стабильную и комфортную езду, особенно на дальние расстояния. Точные размеры руля и платформы компания не раскрывает.
Xiaomi Electric Scooter 5 Plus развивает скорость до 25 км/ч и может проехать до 60 км на одном заряде. Устройство оснащено двигателем мощностью 900 Вт, что позволяет преодолевать подъемы с уклоном до 20%. Предусмотрены три режима езды. Управление и просмотр статистики реализованы через приложение Xiaomi Home.
Из дополнительных функций — двойная передняя пружинная подвеска, система контроля тяги (TCS), двойная тормозная система, защита от влаги по стандарту IPX5 и складная конструкция. Также самокат оборудован передним и задним освещением.
На Филиппинах самокат стоит около €466. В Европе ожидается цена в пределах €550–€600 — дороже базовых моделей, но дешевле версии Max.
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