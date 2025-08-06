Самокат Xiaomi Electric Scooter 5 Plus має запас ходу 60 км

Xiaomi офіційно анонсувала електросамокат Electric Scooter 5 Plus. Поки що новинка доступна лише на Філіппінах, але вже з’явилися європейські сторінки пристрою, що натякає на швидкий запуск до ЄС.

У модельному ряду Xiaomi Electric Scooter 5 версія Plus займає проміжне положення між базовою та Max-модифікацією. Ключові відмінності – більш високе кермо, збільшений майданчик для ніг і 12-дюймові безкамерні шини (проти 10-дюймових в інших версіях), що має забезпечити стабільну і комфортну їзду, особливо на далекі відстані. Точні розміри керма та платформи компанія не розкриває.

Xiaomi Electric Scooter 5 Plus розвиває швидкість до 25 км/год та може проїхати до 60 км на одному заряді. Пристрій оснащений двигуном потужністю 900 Вт, що дає змогу долати підйоми з ухилом до 20%. Передбачено три режими їзди. Управління та перегляд статистики реалізовані через додаток Xiaomi Home.

З додаткових функцій – подвійна передня пружинна підвіска, система контролю тяги (TCS), подвійна гальмівна система, захист від вологи за стандартом IPX5 та складна конструкція. Також самокат обладнаний переднім та заднім освітленням.

На Філіппінах самокат коштує близько €466. У Європі очікується ціна в межах €550–€600 — дорожча за базові моделі, але дешевша за версію Max.