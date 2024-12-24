S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила последний в этом году патч

GSC Game World выпустила обновление 1.1.3 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ставшее последним патчем 2024 года. Размер обновления для ПК составляет 7,4 ГБ. Что касается нововведений, то в патче 1.1.3 разработчики занялись устранением ряда технических проблем, вроде «вылетов» во время компиляции шейдеров.

Следующий патч ожидается в начале 2025 года, когда также будет представлен план развития игры. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и выразили надежду на долгосрочную встречу в Зоне.

Украинская студия GSC Game World выпустила крупное обновление 1.1 для шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которое решает более 1800 проблем и вносит значительные улучшения в игровой процесс. Основное внимание уделено доработке системы A-Life, отвечающей за симуляцию жизни в Зоне. Это первая итерация изменений, но разработчики уверены, что игроки уже почувствуют улучшения. Также были исправлены ошибки, мешавшие прохождению квестов, оптимизирована производительность и устранены частые вылеты.

Патч стал крупнейшим обновлением для игры, и пользователям Steam потребуется загрузить 110 Гбайт данных. Такой объём связан с масштабностью изменений, о чём команда GSC Game World попросила понимания. Выпуск обновления приурочен к рождественским и новогодним праздникам, чтобы игроки смогли насладиться улучшенной версией шутера.

Разработчики Сталкер 2 подчеркивают, что работа над игрой продолжается. Они планируют дальнейшее совершенствование системы A-Life и других аспектов, опираясь на обратную связь от сообщества. Обновление 1.1 стало важным шагом в развитии проекта, демонстрируя стремление GSC Game World создать максимально качественный игровой опыт.