S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl отримала останній патч в цьому році

GSC Game World випустила оновлення 1.1.3 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, що стало останнім патчем 2024 року. Розмір оновлення для ПК складає 7,4 ГБ. Щодо нововведень, то в патчі 1.1.3 розробники зайнялися усуненням низки технічних проблем, на кшталт «вильотів» під час компіляції шейдерів.

Наступний патч очікується на початку 2025 року, коли також буде представлено план розвитку гри. Розробники подякували гравцям за підтримку та висловили надію на довгострокову зустріч у Зоні.

Українська студія GSC Game World випустила велике оновлення 1.1 для шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, яке вирішує понад 1800 проблем та вносить значні покращення в ігровий процес. Основну увагу приділено доопрацюванню системи A-Life, що відповідає за симуляцію життя у Зоні. Це перша ітерація змін, але розробники впевнені, що гравці вже відчують покращення. Також було виправлено помилки, що заважали проходженню квестів, оптимізовано продуктивність та усунено часті вильоти.

Патч став найбільшим оновленням для гри, і користувачам Steam потрібно завантажити 110 Гбайт даних. Такий обсяг пов’язаний із масштабністю змін, про що команда GSC Game World попросила розуміння. Випуск оновлення приурочений до різдвяних та новорічних свят, щоб гравці змогли насолодитися покращеною версією шутера.

Розробники Сталкер 2 наголошують, що робота над грою продовжується. Вони планують подальше вдосконалення системи A-Life та інших аспектів, спираючись на зворотний зв’язок спільноти. Оновлення 1.1 стало важливим кроком у розвитку проекту, демонструючи прагнення GSC Game World створити максимально якісний ігровий досвід.