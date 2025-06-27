S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получил большой патч 1.5 и официальный редактор модов

Украинская студия GSC Game World выпустила масштабное обновление 1.5 для шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Патч затрагивает ключевые аспекты игрового процесса: обновлённая версия улучшает систему A-Life, устраняет ряд технических ошибок, добавляет новое вооружение и вносит изменения в игровой баланс. Кроме того, в игру интегрированы разнообразные улучшения, включая инструменты для модификаций.

Одним из главных нововведений стал выход официального редактора модов под названием the Zone Kit. Как заявляют разработчики, с его помощью игроки смогут адаптировать существующий контент или создавать собственные элементы — от анимации и оружия до новых механик и объектов внутри игрового мира. Редактор уже доступен для загрузки, и вместе с ним началась полноценная поддержка пользовательских модификаций.

В рамках обновления GSC Game World представила новый трейлер, в котором демонстрируются изменения, включая новое оружие и возможность собирать трофеи с поверженных мутантов. Подробности об обновлении размещены на официальном сайте проекта.