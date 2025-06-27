S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl отримав великий патч 1.5 та офіційний редактор модів

Українська студія GSC Game World випустила масштабне оновлення 1.5 для шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Патч торкається ключових аспектів ігрового процесу: оновлена ​​версія покращує систему A-Life, усуває ряд технічних помилок, додає нове озброєння та вносить зміни до ігрового балансу. Крім того, в гру інтегровано різноманітні покращення, включаючи інструменти для модифікацій.

Одним із головних нововведень став вихід офіційного редактора мод під назвою the Zone Kit. Як заявляють розробники, за його допомогою гравці зможуть адаптувати існуючий контент або створювати власні елементи – від анімації та зброї до нових механік та об’єктів усередині ігрового світу. Редактор вже доступний для завантаження, і разом з ним почалася повноцінна підтримка користувацьких модифікацій.

У рамках оновлення GSC Game World представила новий трейлер, в якому демонструються зміни, включаючи нову зброю та можливість збирати трофеї з повалених мутантів. Подробиці про оновлення розміщено на офіційному сайті проекту.