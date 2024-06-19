Рюкзак ASUS ROG Archer ErgoAir BP3800 объемом 40 л рассчитан на 18-дюймовые ноутбуки

Компания ASUS анонсировала новое дополнение к своей линейке игровой периферии — рюкзак ASUS ROG Archer ErgoAir BP3800. Этот рюкзак имеет объем 40 литров и размеры 54×35×21 см, что позволяет легко разместить внутри ноутбук с диагональю экрана до 18 дюймов.

Внутри рюкзака достаточно места для клавиатуры, мышки, гарнитуры и других необходимых игровых аксессуаров. Специальный чехол для технических аксессуаров идеально подходит для хранения игрового контроллера ROG Ally, адаптера питания ноутбука, кабелей и других периферийных устройств.

Рюкзак ROG Archer ErgoAir BP3800 оснащен многочисленными карманами и отделениями, что обеспечивает удобную организацию размещения содержимого и легкий доступ к вещам. Модульная конструкция включает съемный верхний карман, который можно носить отдельно в качестве небольшого рюкзака или сумки через плечо.

Изготовленный из высокопрочного нейлона 200D, рюкзак выдерживает легкий дождь, а для сильных ливней предусмотрен водонепроницаемый дождевик. Спинка из дышащего пеноматериала способствует лучшей циркуляции воздуха, а плечевые ремни с мягкими подкладками и регулируемые поясные и нагрудные ремни обеспечивают комфортную посадку.

ASUS пока не объявила официальную дату выпуска и цены ROG Archer ErgoAir BP3800.