Рюкзак ASUS ROG Archer ErgoAir BP3800 об’ємом 40 л розрахований на 18-дюймові ноутбуки

Компанія ASUS анонсувала новий додаток до своєї лінійки ігрової периферії – рюкзак ASUS ROG Archer ErgoAir BP3800. Цей рюкзак має об’єм 40 літрів і розміри 54х35х21 см, що дозволяє легко розмістити всередині ноутбук з діагоналлю екрану до 18 дюймів.

Усередині рюкзака достатньо місця для клавіатури, мишки, гарнітури та інших необхідних ігрових аксесуарів. Спеціальний чохол для технічних аксесуарів ідеально підходить для зберігання ігрового контролера ROG Ally, адаптера живлення ноутбука, кабелів та інших периферійних пристроїв.

Рюкзак ROG Archer ErgoAir BP3800 оснащений численними кишенями та відділеннями, що забезпечує зручну організацію розміщення вмісту та легкий доступ до речей. Модульна конструкція включає знімну верхню кишеню, яку можна носити окремо як невеликий рюкзак або сумку через плече.



Виготовлений із високоміцного нейлону 200D, рюкзак витримує легкий дощ, а для сильних злив передбачений водонепроникний дощовик. Спинка з дихаючого піноматеріалу сприяє кращій циркуляції повітря, а плечові ремені з м’якими підкладками та регульовані поясні та нагрудні ремені забезпечують комфортну посадку.

ASUS поки не оголосила офіційну дату випуску та ціни ROG Archer ErgoAir BP3800.