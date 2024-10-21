Рынок смартфонов в III кв. 2024: Samsung и Apple на равных

По итогам третьего квартала 2024 года аналитический портал Canalys опубликовал результаты на рынке смартфонов. Samsung и Apple продолжают удерживать лидирующие позиции, причем обе компании достигли доли в 18% на рынке, с небольшим преимуществом у Samsung. За этот период Samsung выпустила новые модели складных смартфонов, а Apple представила серию iPhone 16, продажи которой начались в конце сентября и пока не повлияли на расстановку сил. Тем не менее, эксперты отмечают, что Apple близка к тому, чтобы стать лидером на рынке смартфонов, и четвертый квартал с продажами iPhone 16 может изменить соотношение позиций.

Xiaomi занимает третье место с долей 14%, показав значительный рост продаж. Компания не собирается останавливаться и активно готовится к дальнейшему укреплению своих позиций: недавно она представила серию Redmi Note 14 для китайского рынка и Xiaomi 14T для европейского. Вскоре ожидается запуск Xiaomi 15, что поможет китайскому гиганту конкурировать с западными производителями.

Четвертое и пятое места занимают OPPO и VIVO, каждая с долей в 9%. Эти компании ориентированы на выпуск доступных смартфонов среднего класса с современным дизайном и хорошими характеристиками.

Аналитики Canalys также отмечают тенденцию к снижению интереса потребителей к устройствам среднего класса, на фоне растущей популярности премиум-смартфонов с улучшенными возможностями ИИ и камерами. Это играет на руку Apple, что дополнительно усиливает её позиции на рынке.