Ринок смартфонів у III кв. 2024: Samsung та Apple на рівних21.10.24
За підсумками третього кварталу 2024 аналітичний портал Canalys опублікував результати на ринку смартфонів. Samsung і Apple продовжують утримувати лідируючі позиції, причому обидві компанії досягли частки 18% на ринку, з невеликою перевагою у Samsung. За цей період Samsung випустила нові моделі доладних смартфонів, а Apple представила серію iPhone 16, продажі якої почалися в кінці вересня і поки не вплинули на розстановку сил. Проте, експерти зазначають, що Apple близька до того, щоб стати лідером на ринку смартфонів, і четвертий квартал із продажами iPhone 16 може змінити співвідношення позицій.
Xiaomi займає третє місце з часткою 14%, показавши значне зростання продажів. Компанія не збирається зупинятися та активно готується до подальшого зміцнення своїх позицій: нещодавно вона представила серію Redmi Note 14 для китайського ринку та Xiaomi 14T для європейського. Незабаром очікується запуск Xiaomi 15, що допоможе китайському гіганту конкурувати із західними виробниками.
Четверте та п’яте місця займають OPPO та VIVO, кожна з часткою 9%. Ці компанії орієнтовані на випуск доступних смартфонів середнього класу із сучасним дизайном та хорошими характеристиками.
Аналітики Canalys також відзначають тенденцію до зниження інтересу споживачів до пристроїв середнього класу, на тлі популярності преміум-смартфонів з покращеними можливостями ШІ та камерами. Це на руку Apple, що додатково посилює її позиції над ринком.
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