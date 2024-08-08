05.08.24

Обзор мышки Logitech G309 и клавиатуры Logitech G515 TKL: по-взрослому

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Logitech G515 TKL

Игровая мышь Logitech G309 и клавиатура Logitech G515 TKL вышли совсем недавно. Каждая интересна по-своему и имеет интересные дополнительные настройки. Разберемся что устройства могут предложить