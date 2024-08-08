Роутер Xiaomi BE6500 с Wi-Fi 7 поддерживает скорость до 3,57 Гбит/с08.08.24
Xiaomi представила новый роутер BE6500 с поддержкой Wi-Fi 7 на китайском рынке, который уже доступен для предварительного заказа за 70 долларов. Роутер обеспечивает теоретическую максимальную скорость 3,57 Гбит/с, значительно превосходя предыдущую версию Wi-Fi 6 по скорости и покрытию.
Xiaomi BE6500 оснащен четырехъядерным процессором Qualcomm A53 и поддерживает двухдиапазонное агрегирование MLO, что позволяет подключаться к сетям 2,4 ГГц и 5 ГГц одновременно для улучшения скорости и снижения задержки. Роутер имеет шесть передних модулей для усиления сигнала, а также технологию 4KQAM, которая увеличивает скорость интернета на 20%.
Модель включает четыре порта 2,5G для подключения устройств с высокой скоростью до 5 Гбит/с. BE6500 интегрируется с умным домом через Mi Home и Xiao Ai, а также поддерживает сеть Mesh, что обеспечивает удобное покрытие всего дома. Дополнительно роутер оснащен функциями безопасности через Family Security Center.
WiFi 7 (IEEE 802.11be) — это седьмое поколение стандарта 802.11. Он включает в себя все преимущества WiFi 6/6E и добавляет несколько новых возможностей, таких как увеличенная пропускная способность до 320 МГц и поддержка 4K-QAM. Кроме того, стандарт внедряет революционные функции, такие как многоканальная работа и многоресурсные блоки (MRU). Если Wi-Fi 6e создавался главным образом в ответ на растущее число мобильных устройств, то Wi‑Fi 7 намерен удивить невероятной скоростью подключения.
К сожалению, на сегодняшний день стандарт Wi-Fi 7 официально не зарегистрирован в Украине, но стоит быть открытым к новым возможностям, которые он приносит. Для полноценного функционирования нового стандарта необходимы устройства, поддерживающие его: ноутбуки, ПК с новыми материнскими платами или специализированными сетевыми картами, а также роутеры с поддержкой ВайФай 7.Эти дополнительные преимущества нового стандарта будут полезны пользователям с разными запросами и потребностями.
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