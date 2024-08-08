Роутер Xiaomi BE6500 з Wi-Fi 7 підтримує швидкість до 3,57 Гбіт/с08.08.24
Xiaomi представила новий роутер BE6500 з підтримкою Wi-Fi 7 на китайському ринку, який вже доступний для попереднього замовлення за 70 доларів. Роутер забезпечує теоретичну максимальну швидкість 3,57 Гбіт/с, значно перевищуючи попередню версію Wi-Fi 6 за швидкістю та покриттям.
Xiaomi BE6500 оснащений чотириядерним процесором Qualcomm A53 і підтримує дводіапазонне агрегування MLO, що дозволяє підключатися до мереж 2,4 ГГц та 5 ГГц одночасно для покращення швидкості та зниження затримки. Роутер має шість передніх модулів для посилення сигналу, а також технологію 4KQAM, яка збільшує швидкість інтернету на 20%.
Модель включає чотири порти 2,5G для підключення пристроїв із високою швидкістю до 5 Гбіт/с. BE6500 інтегрується з розумним будинком через Mi Home та Xiao Ai, а також підтримує мережу Mesh, що забезпечує зручне покриття всього будинку. Додатково роутер оснащений функціями безпеки через Family Security Center.
WiFi 7 (IEEE 802.11be) – це сьоме покоління стандарту 802.11. Він включає всі переваги WiFi 6/6E і додає кілька нових можливостей, таких як збільшена пропускна здатність до 320 МГц і підтримка 4K-QAM. Крім того, стандарт впроваджує революційні функції, такі як багатоканальна робота та багаторесурсні блоки (MRU). Якщо Wi-Fi 6e створювався головним чином у відповідь на кількість мобільних пристроїв, то Wi‑Fi 7 має намір здивувати неймовірною швидкістю підключення.
На жаль, на сьогоднішній день стандарт Wi-Fi 7 офіційно не зареєстрований в Україні, але варто бути відкритим до нових можливостей, які він дає. Для повноцінного функціонування нового стандарту необхідні пристрої, що його підтримують: ноутбуки, ПК з новими материнськими платами або спеціалізованими мережевими картами, а також роутери з підтримкою ВайФай 7. Ці додаткові переваги нового стандарту будуть корисні користувачам з різними запитами та потребами.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech G309 та клавіатури Logitech G515 TKL: по-дорослому
Ігрова миша Logitech G309 та клавіатура Logitech G515 TKL анонсовані зовсім недавно. Кожна цікава по-своєму та має цікаві додаткові налаштування. Розберемося, що пристрої можуть запропонувати
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Роутер Xiaomi BE6500 з Wi-Fi 7 підтримує швидкість до 3,57 Гбіт/сWi-Fi Xiaomi роутер
Вайфай роутер Xiaomi BE6500 оснащений чотириядерним процесором Qualcomm A53 і підтримує дводіапазонне агрегування MLO, що дозволяє підключатися до мереж 2,4 ГГц та 5 ГГц одночасно
Huawei nova Flip – перша складна смартфон лінійки, ціна від $750Huawei смартфон
Huawei nova Flip має основний 6,94-дюймовий LTPO OLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення від 1 до 120 Гц