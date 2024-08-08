Роутер Xiaomi BE6500 з Wi-Fi 7 підтримує швидкість до 3,57 Гбіт/с

Xiaomi представила новий роутер BE6500 з підтримкою Wi-Fi 7 на китайському ринку, який вже доступний для попереднього замовлення за 70 доларів. Роутер забезпечує теоретичну максимальну швидкість 3,57 Гбіт/с, значно перевищуючи попередню версію Wi-Fi 6 за швидкістю та покриттям.

Xiaomi BE6500 оснащений чотириядерним процесором Qualcomm A53 і підтримує дводіапазонне агрегування MLO, що дозволяє підключатися до мереж 2,4 ГГц та 5 ГГц одночасно для покращення швидкості та зниження затримки. Роутер має шість передніх модулів для посилення сигналу, а також технологію 4KQAM, яка збільшує швидкість інтернету на 20%.

Модель включає чотири порти 2,5G для підключення пристроїв із високою швидкістю до 5 Гбіт/с. BE6500 інтегрується з розумним будинком через Mi Home та Xiao Ai, а також підтримує мережу Mesh, що забезпечує зручне покриття всього будинку. Додатково роутер оснащений функціями безпеки через Family Security Center.

WiFi 7 (IEEE 802.11be) – це сьоме покоління стандарту 802.11. Він включає всі переваги WiFi 6/6E і додає кілька нових можливостей, таких як збільшена пропускна здатність до 320 МГц і підтримка 4K-QAM. Крім того, стандарт впроваджує революційні функції, такі як багатоканальна робота та багаторесурсні блоки (MRU). Якщо Wi-Fi 6e створювався головним чином у відповідь на кількість мобільних пристроїв, то Wi‑Fi 7 має намір здивувати неймовірною швидкістю підключення.

На жаль, на сьогоднішній день стандарт Wi-Fi 7 офіційно не зареєстрований в Україні, але варто бути відкритим до нових можливостей, які він дає. Для повноцінного функціонування нового стандарту необхідні пристрої, що його підтримують: ноутбуки, ПК з новими материнськими платами або спеціалізованими мережевими картами, а також роутери з підтримкою ВайФай 7. Ці додаткові переваги нового стандарту будуть корисні користувачам з різними запитами та потребами.