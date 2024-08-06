Родители смогут ограничивать детям использование Андроид смартфона через Google Family Link06.08.24
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Google анонсировала новую функцию «Школьное время» (School Time), которая предназначена для помощи родителям в контроле онлайн-активности своих детей. Эта функция будет доступна на Android-смартфонах, планшетах и умных часах на базе Wear OS. School Time ограничит взаимодействие детей с устройствами, создавая продуктивную учебную среду.
Родители смогут настроить, какие приложения могут использовать их дети и с кем они могут общаться через звонки и сообщения, используя приложение Family Link. В режиме «Школьное время» устройства будут отображать затемненный экран с ограниченной функциональностью и сообщением о блокировке до определенного времени. Это поможет детям сосредоточиться на учебе и избегать отвлекающих факторов.
Ранее Google представила Fitbit Ace LTE для детей с функциями родительского контроля, а теперь эти возможности будут доступны и на других устройствах. Функция «Школьное время» начнет распространяться на поддерживаемые устройства Android и умные часы позже этим летом.
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