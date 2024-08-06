Батьки зможуть обмежувати дітям використання Андроїд смартфона через Google Family Link06.08.24
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Google анонсувала нову функцію Шкільний час (School Time), яка призначена для допомоги батькам у контролі онлайн-активності своїх дітей. Ця функція буде доступна на Android-смартфонах, планшетах і розумних годинниках на базі Wear OS. School Time обмежить взаємодію дітей із пристроями, створюючи продуктивне навчальне середовище.
Батьки зможуть налаштувати, які програми можуть використовувати їхні діти та з ким вони можуть спілкуватися через дзвінки та повідомлення за допомогою програми Family Link. У режимі “Шкільний час” пристрій відображатиме темний екран з обмеженою функціональністю та повідомленням про блокування до певного часу. Це допоможе дітям зосередитися на навчанні та уникати відволікаючих факторів.
Раніше Google представила Fitbit Ace LTE для дітей із функціями батьківського контролю, а тепер ці можливості будуть доступні і на інших пристроях. Функція “Шкільний час” почне поширюватися на пристрої Android, що підтримуються, і розумний годинник пізніше цього літа.
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