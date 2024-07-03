Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ оснащается двумя щетками и лазерной навигацией LDS

Компания Xiaomi выпустила на глобальном рынке новую модель робота-пылесоса Robot Vacuum S20+. Это улучшенная версия модели Robot Vacuum S20. Устройство обладает увеличенной мощностью всасывания до 6000 Па и оснащено двумя вращающимися швабрами.

Робот-пылесос поддерживает четыре режима уборки и использует лазерную навигацию LDS с технологией предотвращения столкновений с препятствиями. Он способен распознавать ковры и автоматически поднимать швабры для их уборки.

Robot Vacuum S20+ питается от аккумулятора емкостью 5200 мАч, обеспечивая до 170 минут автономной работы. Управлять устройством можно через фирменное приложение на смартфоне. Пылесос уже представлен на глобальном сайте производителя, однако цены и даты старта продаж пока не объявлены.