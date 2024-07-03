Робот-пилосос Xiaomi Robot Vacuum S20+ оснащується двома щітками та лазерною навігацією LDS03.07.24
Компанія Xiaomi випустила на глобальному ринку нову модель робота-пилососа Robot Vacuum S20+. Це покращена версія моделі Robot Vacuum S20. Пристрій має збільшену потужність всмоктування до 6000 Па і оснащений двома обертовими швабрами.
Робот-пилосос підтримує чотири режими прибирання та використовує лазерну навігацію LDS з технологією запобігання зіткненням з перешкодами. Він здатний розпізнавати килими та автоматично піднімати швабри для їхнього прибирання.
Robot Vacuum S20+ живиться від акумулятора ємністю 5200 мАг, забезпечуючи до 170 хвилин автономної роботи. Керувати пристроєм можна через фірмову програму на смартфоні. Пилосос вже представлений на глобальному сайті виробника, проте ціни та дати старту продажів поки що не оголошені.
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Робот-пилосос Xiaomi Robot Vacuum S20+ оснащується двома щітками та лазерною навігацією LDSXiaomi робот розумний будинок
Робот-пилосос Xiaomi Robot Vacuum S20+ має збільшену потужність всмоктування до 6000 Па і оснащений двома обертовими швабрами.
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