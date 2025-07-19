Ретро-консоль GamerCard запускает игры для NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy и PlayStation19.07.25
Британский инженер и промышленный дизайнер Грант Синклер, племянник легендарного Клайва Синклера (создателя ZX Spectrum), представил собственную разработку — ультракомпактную игровую консоль GamerCard, ориентированную на поклонников ретро-гейминга.
Что представляет собой GamerCard
Устройство построено на одноплатном компьютере Raspberry Pi Zero 2W и имеет размеры, сопоставимые с обычной подарочной картой. Консоль получила 4-дюймовый квадратный IPS-дисплей с разрешением 720×720 пикселей, восемь силиконовых кнопок управления и боковые клавиши.
Внутри — четырёхъядерный процессор ARM Cortex-A53, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятор на 1600 мА·ч. Толщина корпуса — всего 6,5 мм, вес — около 100 граммов. На борту имеются порты USB-C, HDMI и разъём Qwiic для подключения аксессуаров.
Поддержка платформ и игр
GamerCard совместима с основными эмуляторами: RetroPie, Recalbox и Lakka, что позволяет запускать игры для NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy и оригинальной PlayStation. В комплекте также идут две инди-игры — Bloo Kid 2 и AstroBlaze DX, ранее выходившие на Nintendo Switch. Обе адаптированы под квадратный дисплей устройства.
Позиционирование и цена
Консоль ориентирована на ретро-энтузиастов, которым важны минимализм, портативность и возможность запускать классические игры на ходу. Стоимость устройства составляет £125 или $170.
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