Ретро-консоль GamerCard запускает игры для NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy и PlayStation

Британский инженер и промышленный дизайнер Грант Синклер, племянник легендарного Клайва Синклера (создателя ZX Spectrum), представил собственную разработку — ультракомпактную игровую консоль GamerCard, ориентированную на поклонников ретро-гейминга.

Что представляет собой GamerCard

Устройство построено на одноплатном компьютере Raspberry Pi Zero 2W и имеет размеры, сопоставимые с обычной подарочной картой. Консоль получила 4-дюймовый квадратный IPS-дисплей с разрешением 720×720 пикселей, восемь силиконовых кнопок управления и боковые клавиши.

Внутри — четырёхъядерный процессор ARM Cortex-A53, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятор на 1600 мА·ч. Толщина корпуса — всего 6,5 мм, вес — около 100 граммов. На борту имеются порты USB-C, HDMI и разъём Qwiic для подключения аксессуаров.

Поддержка платформ и игр

GamerCard совместима с основными эмуляторами: RetroPie, Recalbox и Lakka, что позволяет запускать игры для NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy и оригинальной PlayStation. В комплекте также идут две инди-игры — Bloo Kid 2 и AstroBlaze DX, ранее выходившие на Nintendo Switch. Обе адаптированы под квадратный дисплей устройства.

Позиционирование и цена

Консоль ориентирована на ретро-энтузиастов, которым важны минимализм, портативность и возможность запускать классические игры на ходу. Стоимость устройства составляет £125 или $170.