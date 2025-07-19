Ретро-консоль GamerCard запускає ігри для NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy та PlayStation

Британський інженер та промисловий дизайнер Грант Сінклер, племінник легендарного Клайва Сінклера (творця ZX Spectrum), представив власну розробку – ультракомпактну ігрову консоль GamerCard, орієнтовану на шанувальників ретро-геймінгу.

Що у GamerCard

Пристрій побудований на одноплатному комп’ютері Raspberry Pi Zero 2W і має розміри, які можна порівняти зі звичайною подарунковою карткою. Консоль отримала 4-дюймовий квадратний IPS-дисплей з роздільною здатністю 720×720 пікселів, вісім силіконових кнопок керування та бічні клавіші.

Всередині – чотириядерний процесор ARM Cortex-A53, 128 ГБ вбудованої пам’яті та акумулятор на 1600 мА·год. Товщина корпусу – всього 6,5 мм, вага – близько 100 грамів. На борту є порти USB-C, HDMI та роз’єм Qwiic для підключення аксесуарів.

Підтримка платформ та ігор

GamerCard сумісна з основними емуляторами: RetroPie, Recalbox та Lakka, що дозволяє запускати ігри для NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy та оригінальної PlayStation. У комплекті також йдуть дві інді-ігри – Bloo Kid 2 і AstroBlaze DX, які раніше виходили на Nintendo Switch. Обидві адаптовані під квадратний екран пристрою.

Позиціювання та ціна

Консоль орієнтована на ретро-ентузіастів, яким важливі мінімалізм, портативність та можливість запускати класичні ігри на ходу. Вартість пристрою складає £125 або $170.