Ретро-консоль GamerCard запускає ігри для NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy та PlayStation19.07.25
Британський інженер та промисловий дизайнер Грант Сінклер, племінник легендарного Клайва Сінклера (творця ZX Spectrum), представив власну розробку – ультракомпактну ігрову консоль GamerCard, орієнтовану на шанувальників ретро-геймінгу.
Що у GamerCard
Пристрій побудований на одноплатному комп’ютері Raspberry Pi Zero 2W і має розміри, які можна порівняти зі звичайною подарунковою карткою. Консоль отримала 4-дюймовий квадратний IPS-дисплей з роздільною здатністю 720×720 пікселів, вісім силіконових кнопок керування та бічні клавіші.
Всередині – чотириядерний процесор ARM Cortex-A53, 128 ГБ вбудованої пам’яті та акумулятор на 1600 мА·год. Товщина корпусу – всього 6,5 мм, вага – близько 100 грамів. На борту є порти USB-C, HDMI та роз’єм Qwiic для підключення аксесуарів.
Підтримка платформ та ігор
GamerCard сумісна з основними емуляторами: RetroPie, Recalbox та Lakka, що дозволяє запускати ігри для NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy та оригінальної PlayStation. У комплекті також йдуть дві інді-ігри – Bloo Kid 2 і AstroBlaze DX, які раніше виходили на Nintendo Switch. Обидві адаптовані під квадратний екран пристрою.
Позиціювання та ціна
Консоль орієнтована на ретро-ентузіастів, яким важливі мінімалізм, портативність та можливість запускати класичні ігри на ходу. Вартість пристрою складає £125 або $170.
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