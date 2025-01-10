Рэмбо появится в игре World of Tanks10.01.25
16 января в World of Tanks стартует новый сезон боевого пропуска под названием «Спецвыпуск: Рэмбо». Событие, вдохновленное культовой кинотрилогией, продлится до 30 января, предлагая игрокам тематические награды и уникальный контент.
Боевой пропуск позволяет игрокам добавить в свою коллекцию пятерых персонажей, связанных с фильмами о Рэмбо. Среди них — Джон Рэмбо, которого можно рекрутировать в качестве командира, и шериф Уилл Тизл, символизирующий стойкость и неуступчивость. Для тех, кто приобретет улучшенный пропуск, откроются Маршалл Мердок, полковник Траутман и Ко Бао. Каждый из них представляет важные образы из вселенной Рэмбо.
Главной наградой станет уникальный тяжелый танк «Рэмбо», дизайн которого отсылает к ключевым элементам фильма. Эта мощная боевая машина украшена такими деталями, как фирменный нож Рэмбо, установленный пулемет с красной повязкой и декоративные резные надписи. Танк олицетворяет дух и силу легендарного персонажа, делая его знаковым дополнением к коллекции любого игрока.
Специальный сезон в World of Tanks приглашает поклонников трилогии погрузиться в атмосферу легендарного кино, создавая яркие моменты на полях сражений.
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Рэмбо появится в игре World of Tanks World of Tanks игры
16 января в World of Tanks стартует новый сезон боевого пропуска под названием «Спецвыпуск: Рэмбо». Событие, вдохновленное культовой кинотрилогией, продлится до 30 января, предлагая игрокам тематические награды и уникальный контент.
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