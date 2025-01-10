Рембо з’явиться у грі World of Tanks10.01.25
16 січня у World of Tanks стартує новий сезон бойового пропуску під назвою «Спецвипуск: Рембо». Подія, натхненна культовою кінотрилогією, триватиме до 30 січня, пропонуючи гравцям тематичні нагороди та унікальний контент.
Бойовий перепустка дозволяє гравцям додати до своєї колекції п’ятьох персонажів, пов’язаних з фільмами про Рембо. Серед них — Джон Рембо, якого можна рекрутувати як командира, і шериф Вілл Тізл, який символізує стійкість і непоступливість. Для тих, хто придбає покращену перепустку, відкриються Маршалл Мердок, полковник Траутман та Ко Бао. Кожен із них представляє важливі образи із всесвіту Рембо.
Головною нагородою стане унікальний важкий танк Рембо, дизайн якого відсилає до ключових елементів фільму. Ця потужна бойова машина прикрашена такими деталями, як фірмовий ніж Рембо, встановлений кулемет із червоною пов’язкою та декоративні різьблені написи. Танк уособлює дух та силу легендарного персонажа, роблячи його знаковим доповненням до колекції будь-якого гравця.
Спеціальний сезон у World of Tanks запрошує шанувальників трилогії поринути у атмосферу легендарного кіно, створюючи яскраві моменти на полях битв.
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16 січня у World of Tanks стартує новий сезон бойового пропуску під назвою «Спецвипуск: Рембо». Подія, натхненна культовою кінотрилогією, триватиме до 30 січня, пропонуючи гравцям тематичні нагороди та унікальний контент.
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