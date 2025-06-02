RedmiBook 14 Ryzen 2025 получил алюминиевый корпус и 14-дюймовый экран Full HD

Компания Xiaomi расширила линейку своих ноутбуков выпуском модели RedmiBook 14 Ryzen 2025. Новинка стала дополнением к представленной ранее Intel-версии Redmi Book 14 2025 и ориентирована на пользователей, которым важны производительность, компактность и доступная цена.

Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen 2025 оснащён 14-дюймовым экраном с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления 60 Гц и 100% охватом цветового пространства sRGB. Устройство предлагается в двух конфигурациях:

Ryzen 5 7535H (6 ядер / 12 потоков, до 4,55 ГГц),

Ryzen 7 7735H (8 ядер / 16 потоков, до 4,75 ГГц).

Обе версии комплектуются 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопителем на 512 ГБ, с возможностью установки дополнительного M.2-накопителя.

Система охлаждения состоит из двух вентиляторов и тепловых трубок диаметром 8 мм. За автономность отвечает аккумулятор на 56 Вт·ч, обеспечивающий до 17,8 часа работы при просмотре видео. Зарядка осуществляется через USB-C адаптер мощностью 68 Вт.

Толщина ноутбука составляет 15,9 мм, вес — 1,35 кг. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, шарниры — металлические, обработаны на станке с ЧПУ. Из беспроводных интерфейсов предусмотрен Wi-Fi 6. Набор портов включает:

2× USB-C 3.2 Gen 2,

1× USB-A 3.2 Gen 1,

1× USB-A 2.0,

HDMI 2.1 (TMDS, поддержка 4K@60 Гц),

комбинированный аудиоразъём 3,5 мм.

Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home. RedmiBook 14 Ryzen 2025 уже доступен в Китае. Модель с процессором Ryzen 5 7535H оценена в $458, версия с Ryzen 7 7735H — $513. Данных о международной продаже пока нет.