RedmiBook 14 Ryzen 2025 отримав алюмінієвий корпус та 14-дюймовий екран Full HD02.06.25
Компанія Xiaomi розширила лінійку своїх ноутбуків випуском моделі RedmiBook 14 Ryzen 2025. Новинка стала доповненням до представленої раніше Intel-версії Redmi Book 14 2025 та орієнтована на користувачів, яким важливі продуктивність, компактність та доступна ціна.
Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen 2025 оснащений 14-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів, частотою оновлення 60 Гц і 100% охопленням колірного простору sRGB.
- Ryzen 5 7535H (6 ядер / 12 потоків, до 4,55 ГГц),
- Ryzen 7 7735H (8 ядер / 16 потоків, до 4,75 ГГц).
Обидві версії комплектуються 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та SSD-накопичувачем на 512 ГБ, з можливістю встановлення додаткового M.2-накопичувача.
Система охолодження складається з двох вентиляторів і теплових трубок діаметром 8 мм.
Товщина ноутбука складає 15,9 мм, вага – 1,35 кг. Корпус виконаний з алюмінієвого сплаву, шарніри – металеві, оброблені на верстаті з ЧПУ.
- 2× USB-C 3.2 Gen 2,
- 1× USB-A 3.2 Gen 1,
- 1× USB-A 2.0,
- HDMI 2.1 (TMDS, підтримка 4K@60 Гц),
- комбінований аудіороз’єм 3,5 мм.
Ноутбук працює під керуванням Windows 11 Home. RedmiBook 14 Ryzen 2025 вже доступний у Китаї.
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RedmiBook 14 Ryzen 2025 отримав алюмінієвий корпус та 14-дюймовий екран Full HD Redmi Xiaomi ноутбук
Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen 2025 оснащений 14-дюймовим екраном 1920×1200, частотою оновлення 60 Гц та 100% охопленням sRGB
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