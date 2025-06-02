RedmiBook 14 Ryzen 2025 отримав алюмінієвий корпус та 14-дюймовий екран Full HD

Компанія Xiaomi розширила лінійку своїх ноутбуків випуском моделі RedmiBook 14 Ryzen 2025. Новинка стала доповненням до представленої раніше Intel-версії Redmi Book 14 2025 та орієнтована на користувачів, яким важливі продуктивність, компактність та доступна ціна.

Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen 2025 оснащений 14-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів, частотою оновлення 60 Гц і 100% охопленням колірного простору sRGB.

Ryzen 5 7535H (6 ядер / 12 потоків, до 4,55 ГГц),

Ryzen 7 7735H (8 ядер / 16 потоків, до 4,75 ГГц).

Обидві версії комплектуються 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та SSD-накопичувачем на 512 ГБ, з можливістю встановлення додаткового M.2-накопичувача.

Система охолодження складається з двох вентиляторів і теплових трубок діаметром 8 мм.

Товщина ноутбука складає 15,9 мм, вага – 1,35 кг. Корпус виконаний з алюмінієвого сплаву, шарніри – металеві, оброблені на верстаті з ЧПУ.

2× USB-C 3.2 Gen 2,

1× USB-A 3.2 Gen 1,

1× USB-A 2.0,

HDMI 2.1 (TMDS, підтримка 4K@60 Гц),

комбінований аудіороз’єм 3,5 мм.

Ноутбук працює під керуванням Windows 11 Home. RedmiBook 14 Ryzen 2025 вже доступний у Китаї.