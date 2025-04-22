Redmi Monitor G Pro 27U — игровой монитор с модным корпусом и матрицей яркостью до 1600 нит с частотой 320 Гц22.04.25
Xiaomi объявила о скором выходе нового геймерского монитора под брендом Redmi. Redmi Monitor G Pro 27U позиционируется как наследник предыдущего дисплея Redmi Display G Pro 27, при этом новая версия получила заметное обновление технических характеристик.
Монитор оборудован экраном с разрешением 4K и подсветкой Mini LED. В конструкции предусмотрено 1 152 зоны локального затемнения, благодаря которым пиковая яркость достигает 1 600 нит — это примерно на 60% выше по сравнению с предшественником. Устройство соответствует требованиям стандарта VESA DisplayHDR 1000 и поддерживает технологию Dolby Vision HDR, что позволяет отображать насыщенные цвета и детализированную картинку даже в динамичных сценах.
В дисплее используется матрица типа Fast IPS. Базово она работает в разрешении 4K с частотой обновления 160 Гц. Однако предусмотрен и альтернативный режим: при снижении разрешения до 1080p монитор способен переключаться на частоту 320 Гц, что будет актуально для пользователей, увлечённых киберспортом. Цветовой охват охватывает 99% пространств Adobe RGB и DCI-P3, что делает модель подходящей не только для игр, но и для профессиональной графики и цветокоррекции.
Из доступных интерфейсов заявлены HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. В корпус встроены два динамика мощностью по 5 Вт, а также предусмотрен USB-хаб. Одной из особенностей устройства стала предустановленная система HyperOS 2 — она позволяет использовать монитор в качестве интеллектуального телевизора. нформации о доступности модели за пределами Китая, как и стоимости, пока нет.
Параллельно с анонсом флагманской модели компания также представила более доступный игровой монитор — Redmi G27Q 240Hz. Устройство получило 27-дюймовую Fast IPS-панель с разрешением 2K (2560×1440 пикселей), частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс. В модели реализована поддержка технологии AMD FreeSync Premium, которая помогает минимизировать задержки и устранить артефакты изображения. Стоимость новинки составила 165 долларов.
Xiaomi представила на китайском рынке новый доступный игровой монитор Redmi G27Q 240Hz. Модель оснащена 27-дюймовым экраном Fast IPS с разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс. Поддерживается 10-битная глубина цвета, охват 95% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB. Яркость достигает 400 нит.
Монитор оснащен технологией AMD FreeSync Premium, которая устраняет разрывы изображения и снижает задержки во время игрового процесса. Для подключения предусмотрены два порта DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0 и разъем для наушников. Подставка монитора позволяет регулировать высоту, изменять угол наклона и поворачивать экран в портретный режим. Также доступно крепление VESA для настенного монтажа.На данный момент стоимость Redmi G27Q составляет 1199 юаней (около $165), но позже цена вырастет до 1499 юаней.
Xiaomi представила обновленную серию телевизоров Redmi Smart TV X 2025 года, включающую модели с диагоналями 55, 65, 75 и 85 дюймов. Все устройства оснащены 4K-экранами с частотой обновления 240 Гц, что делает их идеальным выбором для геймеров и любителей высококачественного контента.
Телевизоры поддерживают технологии динамического улучшения контрастности и широкий цветовой диапазон, что обеспечивает насыщенные и реалистичные цвета. Операционная система Xiaomi HyperOS 2 позволяет использовать интеллектуальные функции, такие как голосовое управление через Xiao Ai и персонализированные рекомендации.
Для игр телевизоры предлагают поддержку FreeSync Premium и интерфейс HDMI 2.1, что обеспечивает минимальную задержку и плавный геймплей. Внутри установлены чип MT9655, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ для хранения данных.
Начальная цена — 2179 юаней (около 301 доллара) за 55-дюймовую модель. Ожидается, что Xiaomi вскоре представит международные версии устройств.
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