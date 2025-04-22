Redmi Monitor G Pro 27U – ігровий монітор з модним корпусом і матрицею яскравістю до 1600 ніт із частотою 320 Гц22.04.25
Xiaomi оголосила про швидкий вихід нового геймерського монітора під брендом Redmi. Redmi Monitor G Pro 27U позиціонується як спадкоємець попереднього дисплея Redmi Display G Pro 27, при цьому нова версія отримала помітне оновлення технічних характеристик.
Монітор обладнаний екраном з роздільною здатністю 4K та підсвічуванням Mini LED. У конструкції передбачено 1152 зони локального затемнення, завдяки яким пікова яскравість досягає 1600 нит – це приблизно на 60% вище в порівнянні з попередником. Пристрій відповідає вимогам стандарту VESA DisplayHDR 1000 та підтримує технологію Dolby Vision HDR, що дозволяє відображати насичені кольори та деталізовану картинку навіть у динамічних сценах.
На дисплеї використовується матриця типу Fast IPS. Базово вона працює у роздільній здатності 4K з частотою оновлення 160 Гц. Однак передбачений і альтернативний режим: при зниженні роздільної здатності до 1080p монітор здатний перемикатися на частоту 320 Гц, що буде актуальним для користувачів, захоплених кіберспортом. Колірне охоплення охоплює 99% просторів Adobe RGB і DCI-P3, що робить модель придатною не тільки для ігор, але і для професійної графіки та корекції кольорів.
З доступних інтерфейсів заявлені HDMI 2.1 та DisplayPort 1.4. У корпус вбудовано два динаміки потужністю по 5 Вт, а також передбачений USB-хаб. Однією з особливостей пристрою стала встановлена система HyperOS 2 – вона дозволяє використовувати монітор як інтелектуальний телевізор. інформації про доступність моделі за межами Китаю, як і вартості, поки що немає.
Паралельно з анонсом флагманської моделі компанія також представила доступніший ігровий монітор – Redmi G27Q 240Hz. Пристрій отримав 27-дюймову Fast IPS-панель з роздільною здатністю 2K (2560×1440 пікселів), частотою оновлення 240 Гц та часом відгуку 1 мс. У моделі реалізовано підтримку технології AMD FreeSync Premium, яка допомагає мінімізувати затримки та усунути артефакти зображення. Вартість новинки становила 165 доларів.
Xiaomi представила на китайському ринку новий ігровий монітор Redmi G27Q 240Hz. Модель оснащена 27-дюймовим екраном Fast IPS з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів, частотою оновлення 240 Гц і часом відгуку 1 мс. Підтримується 10-бітна глибина кольору, охоплення 95% колірного простору DCI-P3 та 100% sRGB. Яскравість досягає 400 ниток.
Монітор оснащений технологією AMD FreeSync Premium, яка усуває розриви зображення та знижує затримки під час ігрового процесу. Для підключення передбачено два порти DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0 та роз’єм для навушників. Підставка монітора дозволяє регулювати висоту, змінювати кут нахилу та повертати екран у портретний режим. Також є кріплення VESA для настінного монтажу. На даний момент вартість Redmi G27Q становить 1199 юанів (близько $165), але пізніше ціна зросте до 1499 юанів.
Xiaomi представила оновлену серію телевізорів Redmi Smart TV X 2025, що включає моделі з діагоналями 55, 65, 75 та 85 дюймів. Всі пристрої оснащені 4K-екранами із частотою оновлення 240 Гц, що робить їх ідеальним вибором для геймерів та любителів високоякісного контенту.
Телевізори підтримують технології динамічного покращення контрастності та широкий колірний діапазон, що забезпечує насичені та реалістичні кольори. Операційна система Xiaomi HyperOS 2 дозволяє використовувати інтелектуальні функції, такі як голосове керування через Xiao Ai та персоналізовані рекомендації.
Для ігор телевізори пропонують підтримку FreeSync Premium та інтерфейс HDMI 2.1, що забезпечує мінімальну затримку та плавний геймплей. Усередині встановлено чіп MT9655, 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ для зберігання даних.
Початкова ціна – 2179 юанів (близько 301 долара) за 55-дюймову модель. Очікується, що Xiaomi невдовзі представить міжнародні версії пристроїв.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
У Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 однаково гарні дисплеї, великі акумулятори, є підтримка оновлень софту протягом 6 років. Розкажемо докладніше, чим ще вони цікаві.
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Redmi Monitor G Pro 27U – ігровий монітор з модним корпусом і матрицею яскравістю до 1600 ніт із частотою 320 Гц Redmi Xiaomi монiтор
Redmi Monitor G Pro 27U обладнаний екраном з роздільною здатністю 4K та підсвічуванням Mini LED. У конструкції передбачено 1152 зони локального затемнення
Moto Book 60 – перший ноутбук компанії Motorola, він оснащений процесорами Intel Core 7/5, 14″ OLED Intel Motorola ноутбук
Корпус ноутбука Moto Book 60 виконаний з металу та сертифікований за військовим стандартом MIL-STD-810H, маса пристрою становить 1,39 кг.
Redmi Monitor G Pro 27U – ігровий монітор з модним корпусом і матрицею яскравістю до 1600 ніт із частотою 320 Гц
Moto Book 60 – перший ноутбук компанії Motorola, він оснащений процесорами Intel Core 7/5, 14″ OLED
В Україні перенесли мільйонний телефонний номер через послугу MNP
ШІ Gemini може генерувати відео в 720p тривалістю до 8 секунд
Електромотоцикл Verge TS Pro встановив рекорд запасу ходу
Audi A6 Sedan випускатиметься у версії м’якого гібрида
Microsoft показала аксесуари для Xbox у дизайні DOOM: The Dark Ages
TWS-навушники Nothing CMF Buds 2 отримали ANC та захист IP55