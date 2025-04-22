Redmi Monitor G Pro 27U – ігровий монітор з модним корпусом і матрицею яскравістю до 1600 ніт із частотою 320 Гц

Xiaomi оголосила про швидкий вихід нового геймерського монітора під брендом Redmi. Redmi Monitor G Pro 27U позиціонується як спадкоємець попереднього дисплея Redmi Display G Pro 27, при цьому нова версія отримала помітне оновлення технічних характеристик.

Монітор обладнаний екраном з роздільною здатністю 4K та підсвічуванням Mini LED. У конструкції передбачено 1152 зони локального затемнення, завдяки яким пікова яскравість досягає 1600 нит – це приблизно на 60% вище в порівнянні з попередником. Пристрій відповідає вимогам стандарту VESA DisplayHDR 1000 та підтримує технологію Dolby Vision HDR, що дозволяє відображати насичені кольори та деталізовану картинку навіть у динамічних сценах.

На дисплеї використовується матриця типу Fast IPS. Базово вона працює у роздільній здатності 4K з частотою оновлення 160 Гц. Однак передбачений і альтернативний режим: при зниженні роздільної здатності до 1080p монітор здатний перемикатися на частоту 320 Гц, що буде актуальним для користувачів, захоплених кіберспортом. Колірне охоплення охоплює 99% просторів Adobe RGB і DCI-P3, що робить модель придатною не тільки для ігор, але і для професійної графіки та корекції кольорів.

З доступних інтерфейсів заявлені HDMI 2.1 та DisplayPort 1.4. У корпус вбудовано два динаміки потужністю по 5 Вт, а також передбачений USB-хаб. Однією з особливостей пристрою стала встановлена ​​система HyperOS 2 – вона дозволяє використовувати монітор як інтелектуальний телевізор. інформації про доступність моделі за межами Китаю, як і вартості, поки що немає.

Паралельно з анонсом флагманської моделі компанія також представила доступніший ігровий монітор – Redmi G27Q 240Hz. Пристрій отримав 27-дюймову Fast IPS-панель з роздільною здатністю 2K (2560×1440 пікселів), частотою оновлення 240 Гц та часом відгуку 1 мс. У моделі реалізовано підтримку технології AMD FreeSync Premium, яка допомагає мінімізувати затримки та усунути артефакти зображення. Вартість новинки становила 165 доларів.

Xiaomi представила на китайському ринку новий ігровий монітор Redmi G27Q 240Hz. Модель оснащена 27-дюймовим екраном Fast IPS з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів, частотою оновлення 240 Гц і часом відгуку 1 мс. Підтримується 10-бітна глибина кольору, охоплення 95% колірного простору DCI-P3 та 100% sRGB. Яскравість досягає 400 ниток.

Монітор оснащений технологією AMD FreeSync Premium, яка усуває розриви зображення та знижує затримки під час ігрового процесу. Для підключення передбачено два порти DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0 та роз’єм для навушників. Підставка монітора дозволяє регулювати висоту, змінювати кут нахилу та повертати екран у портретний режим. Також є кріплення VESA для настінного монтажу. На даний момент вартість Redmi G27Q становить 1199 юанів (близько $165), але пізніше ціна зросте до 1499 юанів.

Xiaomi представила оновлену серію телевізорів Redmi Smart TV X 2025, що включає моделі з діагоналями 55, 65, 75 та 85 дюймів. Всі пристрої оснащені 4K-екранами із частотою оновлення 240 Гц, що робить їх ідеальним вибором для геймерів та любителів високоякісного контенту.

Телевізори підтримують технології динамічного покращення контрастності та широкий колірний діапазон, що забезпечує насичені та реалістичні кольори. Операційна система Xiaomi HyperOS 2 дозволяє використовувати інтелектуальні функції, такі як голосове керування через Xiao Ai та персоналізовані рекомендації.

Для ігор телевізори пропонують підтримку FreeSync Premium та інтерфейс HDMI 2.1, що забезпечує мінімальну затримку та плавний геймплей. Усередині встановлено чіп MT9655, 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ для зберігання даних.

Початкова ціна – 2179 юанів (близько 301 долара) за 55-дюймову модель. Очікується, що Xiaomi невдовзі представить міжнародні версії пристроїв.