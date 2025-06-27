Redmi K80 Ultra с MediaTek Dimensity 9400+ пока что самый мощный смартфон бренда

Компания Xiaomi официально анонсировала Redmi K80 Ultra — смартфон, который уже называют самым мощным в истории бренда. Новинка получила 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит.

В основе устройства — чипсет MediaTek Dimensity 9400+ в паре с графическим ИИ-модулем D2. В AnTuTu V103 смартфон набрал более 3,24 миллиона баллов, что делает его одним из самых производительных Android-устройств на рынке.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7410 мАч. По заявлениям разработчиков, заряда хватает на два дня активной работы, а поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт позволяет восполнять заряд за минимальное время.

Основная камера — 50-мегапиксельный модуль Light Hunter 800 с оптической стабилизацией. Также смартфон получил сверхширокоугольный сенсор на 8 Мп и фронтальную камеру на 20 Мп.

Среди дополнительных характеристик заявлены защита корпуса по стандартам IP68 и IP69, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, поддержка Wi-Fi 7 и NFC. Работает устройство под управлением HyperOS 2 на базе Android 15. Производитель обещает от двух до трёх лет программной поддержки.

Redmi K80 Ultra поступит в продажу в пяти конфигурациях памяти — вплоть до 1 ТБ встроенного хранилища. Базовая версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценена в $360. Глобальный релиз ожидается в августе 2025 года, но не исключено, что смартфон появится под другим именем, как это уже бывало с моделями этой линейки.