25.06.25
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
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Ugreen Uno powerbank

Розповімо про портативний акумулятор Ugreen Uno з номінальною ємністю 10 000 мА·год та набором додаткових плюшок.