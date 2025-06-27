Redmi K80 Ultra з MediaTek Dimensity 9400+ поки що найпотужніший смартфон бренду

Компанія Xiaomi офіційно анонсувала Redmi K80 Ultra – смартфон, який вже називають найпотужнішим в історії бренду. Новинка отримала 6,83-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1.5K, частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю до 3200 ниток.

В основі пристрою – чіпсет MediaTek Dimensity 9400+ у парі з графічним ШІ-модулем D2. У AnTuTu V103 смартфон набрав понад 3,24 мільйона балів, що робить його одним із найпродуктивніших Android-пристроїв на ринку.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 7410 мАг. За заявами розробників, заряду вистачає на два дні активної роботи, а підтримка швидкого заряджання потужністю 100 Вт дозволяє заповнювати заряд за мінімальний час.

Основна камера – 50-мегапіксельний модуль Light Hunter 800 з оптичною стабілізацією. Також смартфон отримав надширококутний сенсор на 8 Мп та фронтальну камеру на 20 Мп.

Серед додаткових характеристик заявлено захист корпусу за стандартами IP68 та IP69, ультразвуковий сканер відбитків пальців, стереодинаміки, підтримка Wi-Fi 7 та NFC. Працює пристрій під керуванням HyperOS 2 на базі Android 15. Виробник обіцяє від двох до трьох років програмної підтримки.

Redmi K80 Ultra надійде у продаж у п’яти конфігураціях пам’яті – аж до 1 ТБ вбудованого сховища. Базова версія з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті оцінена у $360. Глобальний реліз очікується у серпні 2025 року, але не виключено, що смартфон з’явиться під іншим ім’ям, як це вже бувало з моделями цієї лінійки.